محافظو كفر الشيخ وقنا والدقهلية يهنئون الأقباط.. ويؤكدون على وحدة النسيج

جدة - نرمين السيد - ففى كفر الشيخ، أعرب المحافظ، عن أمله فى أن تظل راية مصر عالية خفاقة بأيدى أبنائها، وأن يكون العام الجديد عام خير ونماء وتقدم واستقرار لمصرنا الحبيبة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

كما قدم رؤساء المدن بكفر الشيخ التهنئة للأخوة الأقباط خلال زيارتهم لـ 22 كنيسة، بمدن المحافظة، بتوجيهات المحافظ؛ حيث قدم السيد عبد الستار رئيس مركز ومدينة دسوق، التهنئة بعيد الميلاد المجيد، إلى القمص بطرس بطرس، وكيل عام مطرانية دمياط وكفر الشيخ، ورئيس دير القديسة دميانة ببرارى بلقاس وعضو الأمانة العامة لبيت العائلة المصرية وراعى كنيسة مار جرجس بدسوق والقمص بيشوى بطرس راعى كنيسة مارجرجس بدسوق وكل أقباط مركز ومدينة سوق، خلال زيارته لكنيسة مار جرجس بدسوق.

وقدم عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول التهنئة للقمص جرجس عدلى، والقس برسوم جادالله بكنيسة مارى جرجس، وقدم فادى عبد الفضيل شميس رئيس مركز ومدينة قلين، التهنئة للأخوة الأقباط بكنيسة الملاك ميخائيل كنيسة السيدة العذراء بقرية حنس، كما قدم شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، التهنئة للأخوة الاقباط إلى كنيسة مار جرجس بسيدى سالم بمناسبة عيد الميلاد المجيد، كما قدم جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الرياض، التهنئة إلى الأنبا ميكسيموس وهبة، خلال زيارته للكنيسة بمدينة الرياض، كما قدم جمال ساطور رئيس مركز ومدينة بيلا، التهنئة للقس أندراوس غبريال، راعى كنيسة مار جرجس بمدينة بيلا.

وفى قنا، واصل المحافظ أشرف الداودى، جولته على المطرانيات للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، بزيارة مطرانية الأقباط الأرثوذوكس بمدينة قوص، لتهنئة أقباط المطرانية وتوابعها.

وكان فى استقباله نيافة المطران بيمن مطران قوص ونقادة وتوابعهما، رافقه كل من الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء إيهاب طه مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، والدكتور ماهر جبر وكيل وزارة الأوقاف، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، وأحمد السيد وكيل وزارة التموين، وفضيلة الشيخ تاج الدين مدير عام منطقة قنا الأزهرية، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة، وسيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، وعدد من القيادات التنفيذية.

وقال محافظ قنا إن احتفال المصريين بمولد المسيح عيسى - عليه السلام - رسالة محبة وسلام، وتأكيدا على روح الوحدة المصرية بنسيجها الوطنى الواحد، والذى برهن عليه تلاحم أبناء مصر جميعا عبر تاريخهم الطويل، مشيرا إلى أن مصر دائما ما تقدم نموذجا فريدا فى التعايش بين الأديان والوحدة الوطنية.

ووجه نيافه الأنبا بيمن مطران قوص ونقادة خالص الشكر والامتنان لمحافظ قنا والقيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية المرافقين له، على هذه التهنئة الطيبة.

وفى الدقهلية، زار المحافظ الدكتور أيمن مختار عددا من الكنائس لتقديم التهنئة بعيد الميلاد شملت: مطرانية الأقباط بشارع الثورة والكنيسة الإنجيلية بشارع الصيادين بالسكة الجديدة بمدينة المنصورة، ومطرانية ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية بمدينة ميت غمر.

وكان فى استقبال المحافظ: نيافة الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية والنائب البابوى لإيبارشية المنصورة وتوابعها، والقمص بيشوى كامل وكيل مطرانية ميت غمر، والقس فيليب معزوز قسيس الكنيسة الإنجيلية بالمنصورة، والقمص سيرافيم وديع وكيل مطرانية الأقباط بالمنصورة، والقمص موسيس والقمص سيداروس سكرتير المطرانية.

وأعرب رؤساء الكنائس والمطرانيات، عن بالغ شكرهم لجميع المهنئين من قيادات المحافظة، وفى مقدمتهم محافظ الدقهلية، وأكدوا جميعا أن الأعياد مظهر من مظاهر الفرحة والمحبة بين أبناء الوطن الواحد.محافظة كفر الشيخ وقنا والدقهلية