جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الجيزة، تنفيذ أعمال رفع الكمر المعدنى لمشروع محور الفريق كمال عامر أعلى كوبرى الملك فيصل مما يتطلب وقوف معدة من الحجم الكبير فى بداية المنزل المؤدى إلى شارع السودان لتنفيذ الأعمال.





وأشارت المحافظة إلى أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلى لمنزل كوبرى الملك فيصل المؤدى إلى شارع السودان اليوم الأحد الموافق 8/1/2023 بدءا ًمن الساعة 2 صباحا ًوحتى الساعة 5 صباحاً. وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حى جنوب الجيزة بالمتابعة والتنسيق مع مديرية الطرق والشركة المنفذة للانتهاء من الأعمال خلال المدة المحددة. وأوضحت أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال لإجراء التحويلات المرورية التالية: - حركة سير المركبات القادمة من شارع الملك فيصل وترغب بالصعود اعلى كوبرى الملك فيصل اتجاه شارع السودان تقوم باستكمال السير أعلى كوبرى الملك فيصل اتجاه كوبرى الجيزة المعدني. - إستكمال السير أتجاه منزل كوبرى الجيزة المعدنى المؤدى لشارع الجامعة . - استكمال السير بشارع الجامعة حتى تقاطعه مع شارع ثروت ثم الدخول يساراً بشارع ثروت وصولاً حتى شارع السودان. من جانبها قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة وبالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع وسائل الأمن الصناعى من (الكشافات - الطواحين الضوئية - الحواجز الفسفورية) اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غلق كلى لمنزل كوبرى فيصل المؤدى لشارع السودان اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.