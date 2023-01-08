مساء dmc- المتحدث باسم «الأرثوذكسية»: الحالة الصحية للبابا تواضروس مستقرة

جدة - نرمين السيد - وقال "إبراهيم" فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى، ببرنامج "مساء dmc"، والمُذاع على فضائية "dmc"، إن الكنيسة أصدرت بيان شرحت فيه الوضع الصحى للبابا، لأن منذ أمس تواجد شكل من أشكال القلق والتعليقات والافتراضات بخصوص صحة قداسة البابا.

وأضاف المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن الحالة الصحية للبابا تواضروس مستقرة وجيدة جدًا، وهو مجرد إجهاد نتيجة الجهد المبذول خلال الأيام الماضية، موضحًا أنه أجرى بعض الفحوصات، وخلال أيام سيستأنف نشاطه بشكل طبيعى.