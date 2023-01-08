جدة - نرمين السيد - وقال "إبراهيم" فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى، ببرنامج "مساء dmc"، والمُذاع على فضائية "dmc"، إن الكنيسة أصدرت بيان شرحت فيه الوضع الصحى للبابا، لأن منذ أمس تواجد شكل من أشكال القلق والتعليقات والافتراضات بخصوص صحة قداسة البابا.
وأضاف المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن الحالة الصحية للبابا تواضروس مستقرة وجيدة جدًا، وهو مجرد إجهاد نتيجة الجهد المبذول خلال الأيام الماضية، موضحًا أنه أجرى بعض الفحوصات، وخلال أيام سيستأنف نشاطه بشكل طبيعى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مساء dmc- المتحدث باسم «الأرثوذكسية»: الحالة الصحية للبابا تواضروس مستقرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.