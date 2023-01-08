ممدوح غراب يهنئ أسقف إيبارشية الشرقية والعاشر من رمضان بعيد الميلاد المجيد

جدة - نرمين السيد - استقبل الأنبا مقار أسقف إيبارشية الشرقية ومدينة العاشر من رمضان، بمقر المطرانية، اليوم السبت، الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، حيث قدموا التهنئة لشعب الإيبارشية بعيد الميلاد المجيد.





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