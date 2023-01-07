محمد صلاح يحرز الهدف الثاني لفريق ليفربول في مرمى وولفرهامبتون

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 7 يناير 2023 11:30 مساءً - أحرز اللاعب الدولي محمد صلاح، الهدف الثاني لفريق ليفربول في مواجهة وولفرهامبتون، في الدقيقة 52 من أحداث الشوط الثاني.

وأنهى فريق ليفربول أحداث الشوط الأول من مواجهة نظيره وولفرهامبتون، متعادلا بنتيجة 1-1، خلال المباراة التي تجمع الفريقين حاليا، على ملعب أنفيلد في الدور الثالث لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

جاء الهدف في الدقيقة 26 من خطأ فادح للحارس البرازيلي أليسون بيكر الذي أعطى الكرة لمهاجم وولفرهامبتون جونزالو جويديس ليسجلها بسهولة في الشباك.

ويتواجد النجم المصري محمد صلاح في التشكيل الرسمي للمباراة، بجانب الصفقة الجديدة للنادي الهولندي كودي جاكبو.

تشكيل ليفربول ضد وولفرهامبتون: حراسة المرمى: أليسون/ الدفاع: أرنولد – ماتيب – كوناتي – روبرتسون/ الوسط: فابينيو، تياجو ألكانتارا – هندرسون/ الهجوم: محمد صلاح – نونيز – جاكبو.