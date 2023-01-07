الأنبا توما يترأس قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة مار جرجس بسوهاج

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بمشاركة القمص بشرى لبيب، راعى الكنيسة، والقمص مرقس عدلى، حيث رفع صاحب النيافة الذبيحة الإلهية، لأجل راحة نفس مثلث الرحمات، قداسة البابا بندكتوس السادس عشر، البابا الفخرى للكنيسة الكاثوليكية.

وفى كلمة العظة، تحدث راعى الإيبارشية حول شخص يسوع، مولود بيت لحم، قائلا: نحن اجتمعنا اليوم فى هذا القداس من أجل الصلاة والتقابل مع الرب يسوع المسيح شخصيا فى بيت لحم.. فنحن معه على موعد، فميلاد الرب حدث كبير قائم فى حياتنا، نحن أمام حدث سمائى، والملائكة شهود لذلك.

وأضاف: لقد ظهر الله فى الجسد وظهور الله لا يسعه التاريخ ولا يحتويه.. والإنجيل لا يقص تاريخ ميلاد الرب يسوع، بل يسجل حادثة سماوية وقعت فى صميم التاريخ فأنهت عليه لا أكملته، لأن ميلاد الرب هو إعلان ملء الزمان.

وتكلم الأنبا توما أيضا عن علامات الميلاد، التى يحملها اليوم إلينا: الحوار والفرح واستقبال يسوع بين أيدينا، كما فعل سمعان الشيخ بعد طول انتظار، فيصير خلاصا وهذه الدعوة موجه إلينا اليوم. فالمسيح يولد كل يوم فى داخلى.. عيد ميلاد مجيد.