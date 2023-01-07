احتفالات عيد الميلاد بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - استقبل الأنبا بافلى، الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية، والأب القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية، بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ومدير الأمن اللواء خالد البروى والقيادات التنفيذية والمحلية ونواب البرلمان، الذين قدموا التهنئة لنيافتهما ولشعب الإيبارشية بعيد الميلاد المجيد.





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