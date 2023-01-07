جدة - نرمين السيد - استقبل الأنبا نوفير أسقف إيبارشية شبين القناطر وتوابعها، بمقر المطرانية، أمس، عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، واللواء نبيل سليم مدير الأمن.



جدة - نرمين السيد - استقبل الأنبا نوفير أسقف إيبارشية شبين القناطر وتوابعها، بمقر المطرانية، أمس، عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، واللواء نبيل سليم مدير الأمن. حيث قدموا التهنئة لنيافته ولشعب الإيبارشية بعيد الميلاد المجيد.



كما قدم التهنئة بالعيد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تهانى واستقبالات عيد الميلاد بـ إيبارشية شبين القناطر وتوابعها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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