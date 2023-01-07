الأنبا باسيليوس يترأس قداس عيد الميلاد بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا

جدة - نرمين السيد - شارك فى الصلاة الأب كيرلس مكسيموس، والأب يوحنا صموئيل، راعيا الكاتدرائية، حيث رفع صاحب النيافة الذبيحة الإلهية، لأجل راحة نفس مثلث الرحمات، قداسة البابا بندكتوس السادس عشر البابا، الفخرى للكنيسة الكاثوليكية. وأعطى راعى الإيبارشية كلمة العظة بعنوان "المحبة هى سر دخول السماء".

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