إكسترا نيوز: البابا تواضروس يعانى من الإرهاق وصحته جيدة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضافت قناة إكسترا نيوز، أن قداسة البابا تواضروس الثانى أجرى عددا من الفحوصات الطبية، اليوم، إثر حالة الإجهاد التى عانى منها خلال قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح فى العاصمة الإدارية الجديدة، مساء أمس.

وتابعت: أظهرت نتائج الفحوصات وتشخيصات الأطباء المتابعين أن قداسة البابا بصحة جيدة وأن حالة الإرهاق جاءت نتيجة للمجهود الذى بذله قداسته خلال الأيام الماضية، خلال الاستقبالات المتواصلة للمهنئين والمحبين بمناسبة عيد الميلاد، إلى جانب العمل الرعوى المكثف الذى قام به مؤخرا.

ونوهت قناة إكسترا نيوز، بأن الكنيسة المصرية الأرثوذكسية، قالت فى بيان لها اليوم: "نطمئن الجميع أن قداسة البابا بخير، ويستأنف عمله الرعوى بشكل طبيعى خلال أيام بمشيئة الرب".