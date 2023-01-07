محافظ أسوان يفتتح معرض «أهلًا رمضان» بحديقة الشيراتون (صور)

جدة - نرمين السيد - افتتح محافظ أسوان أشرف عطية، اليوم السبت، معرض "أهلاً رمضان" للسلع الغذائية والأساسية والاستهلاكية المختلفة من اللحوم والدواجن والخضروات والفاكهة والبقوليات بحديقة الشيراتون بوسط مدينة أسوان، فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمحاربة الغلاء وتخفيف الأعباء عن كاهل البسطاء ومحدودى الدخل والأسر الأكثر احتياجا من خلال توفير السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة.





وقال المحافظ إن المعرض يأتى ضمن 5 معارض بباقى مدن ومراكز المحافظة وهى بمركز دراو بجوار مخازن التجزئة لشركة المصرية للسلع الغذائية، وفى مركز كوم أمبو بمبنى حى غرب التابع للوحدة المحلية أمام قصر الثقافة، وفى مركز نصر النوبة بحديقة نقابة المعلمين، وفى مركز إدفو تم إقامة معرض شادر بموقف الرمادى غرب إدفو حيث تستمر أعمال هذه المعارض حتى نهاية شهر رمضان المبارك فى 15 أبريل المقبل.

وخلال تفقده لأقسام المعرض، شدد أشرف عطية على المسؤولين بضرورة تزويد هذا المعرض وباقى معارض "أهلاً رمضان" فى مراكز ومدن المحافظة بكميات كبيرة من منتجات اللحوم والدواجن والزيوت والمسلى والبيض والألبان والسكر والأرز والمكرونة وكافة السلع الغذائية بما يتناسب مع أسلوب العرض والطلب لاستيعاب وسد حاجة الإقبال الكبير من أبناء المحافظة لشراء احتياجاتهم من تلك السلع الأساسية، بالإضافة إلى وضع لافتات ولوحات توضيحية مدون عليها أسعار السلع الغذائية المخفضة داخل المعرض.

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