نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجز قطار تالجو الاسباني الجديد أون لاين هتوصل اسكندرية في اقل من ساعتين في المقال التالي

عمر شويل - جدة فور الإعلان عن حجز قطار تالجو أصبح الجميع في بحثًا دائم لمعرفة كيفية الحجز، وكم سعر التذكرة، باعتباره طفرة جديدة أعلنت عنها الهيئة القومية للسكك الحديدية، ومع انطلاق أول رحلات القطار التجريبية التي بدأت في 24 ديسمبر اثبت القطار الاسباني الفاخر من محطة رمسيس بالقاهرة واتجه إلى محطة سيدي جابر ومصر بالإسكندرية في تمام الساعة الثانية ظهرًا، أثبت أن سرعته ستفيد الكثير من الأشخاص الراغبين في التنقل بوسيلة مريحة وآمنة بمزايا فاخرة، والآن نحن بصدد توفير لك كيفية حجز قطار تالجو، وتوضيح أسعار تذاكر القطار الاسباني الجديد.

حجز قطار تالجو

مبدئيًا قبل معرفة خطوات حجز قطار تالجو وأنت في بيتك نوضح لك مواعيد إنطلاق رحلات القطار التي أعلن عنها حيث ينطلق في الساعة 5:55 صباحًا من محطة مصر بالإسكندرية، وفي تمام الساعة 6:5 من محطة سيدي جابر بالإسكندرية، ويتوجه مباشرًة إلى محطة مصر في رمسيس، وفي تمام الساعة الثانية عصرًا يعاود مرة أخرى رحلاته، أما عن خطوات حجز القطار فهي تبدأ بزيارة موقع حجز السكك الحديدية الجديدة ثم إتباع هذه الخطوات الآتية:

اختر نوع تذكرتك إن كانت ذهاب فقط أو ذهاب وعودة.

ثم اختر محطة القيام إن كانت من محطة مصر أو محطة سيدي جابر.

حدد محطة الوصول.

اختر تاريخ الرحلة.

اضغط على بحث.

انتظر قليلًا حتى ظهور رقم القطار، موعد الرحلة، زمن الرحلة، موعد الوصول، سعر التذكرة.

اختر رقم المقعد الموضح أسفل القائمة.

انتظر قليلًا حتى يتم تحويلك لموقع التسجيل بالبريد الالكتروني الخاص بك.

أو يتم تحويلك لقاعدة البيانات إملأ الحقول الفارغة فيها لتدوين البيانات الشخصية.

ثم قم بدفع قيمة التذكرة من خلال وسائل الدفع الالكتروني المتوفرة بالموقع.

هذا بالإضافة لإمكانية إتمام عملية الحجز عبر تطبيق سكك حديد مصر الذي يمكنك تحميله على هاتفك الذكي، وإتباع هذه الخطوات الآتية:

أنشئ حساب جديد أو سجل دخولك.

اختر القطار.

اجري استعلام عن المقاعد المتوفرة.

اختر المقعد.

ثم اختر نوع التذكرة.

حدد نقطة الانطلاق.

ادخل بيانات البطاقة الائتمانية.

أكد الحجز.

احصل على رقم تذكرتك.

مزايا قطار تالجو الاسباني الجديد

تعتبر الميزة الرئيسية التي يأتي بها القطار هي سرعته الكبيرة حيث أنه يعمل بسرعة تشغيل تصل إلى 160 كم/ ساعة، والتي تعتبر سرعة تفوق أي قطار متوفر داخل جمهورية مصر العربية، هذا بالإضافة إلى باقة من المزايا الأخرى التي تتمثل في الآتي:

توفير كراسي خاصة لأصحاب الهمم توفر لهم الراحة على مدار الرحلة.

شاشة عرض خاصة بكل كرسي متوفرة فقط في الدرجة الأولى.

انترنت واي فاي عالي التغطية على جميع عربات القطار.

دورات مياه مجهزة بأعلى مستوى.

يتوفر بالدرجة الثانية شاشة عرض مركزية.

القطار مزود بمجموعة من الأنظمة تضمن الأمن والسلامة للركاب مثل نظام إنذار الحريق، وكاميرات مراقبة لمراقبة جميع أنحاء القطار.

تم توفير بوفيه يحتوي على مجموعة كبيرة من الأطعمة والمشروبات بأسعار تتراوح من 115 – 85 جنيه فقط.

القطار يأتي بأنظمة هوائية عالية الجودة لامتصاص الاهتزازات مما يساعد الراكب في الشعور بالراحة طول مدة الرحلة بالرغم من سرعة انطلاقه العالية.

أسعار تذاكر قطار تالجو الاسباني الجديد 2023

وفرت هيئة السكك الحديدية درجتين هما الدرجة الأولى والثانية، وكلاهما يوفران مزايا فاخرة رائعة جدًا وهي كالآتي: