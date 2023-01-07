نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إمساكية شهر رمضان 2023 – 1444 هجرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد أيام قليلة سوف يهل علينا شهر رمضان الكريم بأيامه المباركة وصلاة التراويح فى المساجد ولهفة الأطفال إلى الإستماع إلى مدفع الإفطار، ولهذا السبب يبحث الكثير من الناس عبر جوجل على إمساكية شهر رمضان الكريم 2023، حتى يتمكن الجميع من معرفة مواعيد صلاة المغرب وصلاة الفجر في شهر رمضان الكريم، لذلك سوف نعرض عليكم اليوم إمساكية شهر رمضان الكريم 1444 هجرية.

بعد تدقيق معهد بحوث الفلك ووفق للحسابات التي قامت بها ونشرتها فإن أول أيام شهر رمضان المبارك سوف يكون يوم الخميس الموافق 23 مارس 2023، حيث أن شهر شعبان القادم سوف يأتي كاملا 30 يوم وليس 29 يوم ومن المقرر رؤية هلا شهر رمضان المبارك في يوم 21 مارس 2023 لمعرفة رؤية هلال شهر رمضان الكريم.

إمساكية شهر رمضان 2023:

من خلال الصورة التالية التي سوف نعرضها عليكم من خلال موقع ثقفني سوف تتعرف على إمساكية شهر رمضان 1444 هجرية المبارك أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات، والتي من خلالها سوف تعرف مواعيد الإمساك والإفطار ومواقيت الصلاة، كما أن شهر رمضان المبارك من المرجح أن يأتي 29 يوم فقط هذا العام والعلم عند الله.

إمساكية شهر رمضان:

وفقا لهيئة البحوث والفلك فإن شهر رمضان الكريم أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات سوف يكون 29 يوم فقط، وتأتي أول أيام عيد الفطر المبارك يوم 22 من شهر أبريل القادم 2023، وينتهى عيد الفطر يوم يوم 23 أبريل.

عدد ساعات صيام رمضان:

تترواح عدد ساعات صيام أيام شهر رمضان الكريم ما بين 14 ساعة و 15 ساعة وذلك وفق الجدل الظاهر أمامكم حيث تبدأ صلاة الفجر فى أول أيام شهر رمضان فى تمام الساعة 4:29 صباحا وتنتهى عدد ساعات الصيام عند المغرب فى تمام الساعة 6:08 مساءاً.

وفى آخر يوم لشهر رمضان الكريم تبدأ صلاة الفجر فى 3:51 وتنتهى ساعات الصيام عند أذان المغرب في 6:25 مساءاً.

شهر رمضان الكريم من أجمل أيام السنة حيث تبدأ العبادة والصلاة والتضرع لله عز وجل فى جميع أوقات اليوم وصلاة التراويح التي تعطى اليوم طعم آخر وجميل، كما أيضا تبدأ المساجد فى إعداد الاعتكاف لله فى آخر 10 أيام من الشهر الكريم.