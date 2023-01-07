بعد زيادة الدولار سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الذهب اليوم في مصر

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عمر شويل - جدة يبحث الكثير من المصريين عن سعر الذهب في مصر وخاصًة بعد الارتفاع الملحوظ في سعر الدولار في مصر مقابل الجنية، حيث يرتبط المعدن الأصفر بالدولار، ولذلك ذاد الطلب محليًا على الذهب وخاصة بعد أن ذادت قيمته في بورصة المعادن الدولية، فبعد أن تدهور اقتصاد الكثير من الدول ظل الذهب هو الملاذ الأمن الوحيد للكثير من الدول العربية.

سعر الذهب في مصر

يعتبر سعر الذهب من أهم المعلومات الاقتصادية للمصريين، فأصبح الذهب من أهم المعادن التي يزداد قيمتها دائمًا، كما أن سعر الذهب يهم المقبلين على الزواج، والمستثمرين، نظرًا إلى أن الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي، وقد أكد الخبير أمير رزق أن القرار المتعلق بشأن رفع سعر الفائدة في البنوك، سينعكس بالتأكيد على سعر الذهب في مصر، وقد أكد الخبير على عدم بيع الذهب في الوقت الحالي حيث أن الاستقرار في سعر الذهب في الوقت الحالي يأتي في صالح المستهلك.

أسعار الذهب اليوم

في السطور التالية نرصد لكم سعر الذهب خلال بداية تعاملات اليوم السبت ٧ يناير من العام الجديد ٢٠٢٣، وفقًا لخبير المشغولات الذهبية أمير رزق جاءت كالتالي:

سجل الذهب عيار ١٨ اليوم في محلات الصاغة ١٥٠٠ جنية مصري.

سجل الذهب عيار ٢١ الأكثر مبيعًا في مصر ١٧٥٠ جنية مصري.

الذهب عيار ٢٤ الأكثر جودة في مصر سجل في محلات الصاغة ٢٠٠٠ جنية مصري.

سجل الجنية الذهب في مصر ١٤٠٠٠ جنية مصري.

بلغ سعر الواقي الذهبي نحو ٥٨٨٢٣ جنية مصري.

سجل سعر كيلو الذهب في مصر ١٨٨٠٠٠٠ جنية مصري.

سعر مصنعية الذهب والدمغة

يوجد اختلاف في أسعار الذهب بالمصنعية في مصر من محل صاغة إلى أخر، ومن محافظة إلى أخرى، وتختلف سعر المصنعية لتبدأ من ٣٠ جنية مصري إلى ٦٥ جنية، وهذا بسبب اختلاف عيار الذهب، واختلاف المحافظات والتجار.

وغي أغلب الأوقات تمثل المصنعية من ٧% إلى ١٠% من سعر جرام الذهب، حيث كلما ذاد نسبة المعدن الموجود قل القيراط، ويتم استخدام الاوقية التي تزن ٣١.١ جران، كواحدة من أحدى طرق وزن الحلى والسبائك الذهبية.

تحديث اسعار الذهب في مصر لأخر وضع