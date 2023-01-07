وزير النقل يعلن عن جدول أسعار تذاكر قطار تالجو

قطار تالجو الجديد زادت محركات جوجل في البحث عن مواعيد قطار تالجو الفاخر الذي أنتجته شركة Talgo الإسبانية، قطار تالجو مكون من 15 عربة، حيث أن سرعته تصل إلى 160 كم / ساعة الواحدة، وأضاف إلى ذلك أن تنقسم العربات إلى 5 عربات من الدرجة الأولى، حيث أن الـ 8 عربات من الدرجة الثانية، أ عربة قوية وجرار أمريكي حديث من طراز PRL كما يتضمن قطار Talgo عددًا من الميزات، قطار تالجو يحمل شاشات عرض لتسلية الركاب، وإنذار حريق وخدمة WIFI .

قطار تالجو يشمل أنظمة تعمل بالهواء المضغوط، وهذا يعد أمر ضروري لكي يتم امتصاص الاهتزازات بالإضافة إلى مقاعد ودورات مياه لأصحاب الهمم، وأضاف إلى ذلك أن نقوم بتوضيح تعليمات انضمامية رقم (11) لسنة 2022م وهذا بشأن الأجانب بقطارات الجلوس الفاخرة والمكيفة.

مواعيد قطار تالجو:

أعلنت هيئة السكة الحديد المصرية عن المواعيد الرسمية وأسعار التذاكر الخاصة بقطار تالجو، وأضاف إلى ذلك أن تم انطلاق أول رحلة يوم السبت الماضي من محطة مصر إلى رمسيس في تمام الساعة الثانية عصراً، وأكد على أنه سوف يمر القطار على محطة سيدي جابر.

وقد تجد الإشارة أن ميعاد التحرك ثابت لقطار تالجو، على أن يكون يوم الأحد قام قطار تالجو من محطة مصر الساعة 5.55 صباحاً بالإسكندرية، على أن يكون القطار يتحرك من محطة سيدي جابر بالإسكندرية إلي محطة مصر في رمسيس الساعة السادسة صباحاً، وأضاف إلى أن الساعة الثانية عصراً يتحرك قطار تالجو من محطة مصر برمسيس إلى محطة سيدي جابر ومصر بالإسكندرية.

جدول أسعار تذاكر قطار تالجو:

القطار من القاهرة إلى أسوان والعكس:

الدرجة الفاخرة VIP، الأجور للمصريين تصل إلى 295 جنية، أما بالنسبة لأجور السفر للأجانب 50 دولار. أما بالنسبة الدرجة الثانية الفاخرة، تكون الأجور للمصريين 190 جنية، أما بالنسبة لأجور الأجانب 40 دولار. أما الدرجة الأولى المكيفة، للمصريين 175 جنية، أما الأجانب 40 دولار. الدرجة الثانية المكيفة، للمصريين 125 جنية، أما أجور الأجانب 30 دولار.

القطار من القاهرة إلى الأقصر والعكس:

الدرجة الأولى الفاخرة VIP ، للمصريين تكون الأجور 245 جنية، أما أجور الأجانب تكون 45 دولار. أما الدرجة الثانية الفاخرة VIP، أجور المصريين 165 جنية، أما بالنسبة لأجور الأجانب 35 دولار. أما بالنسبة الدرجة الأولى المكيفة، تكون أجور المصريين 145 جنية، أما أجور الأجانب 35 دولار.

القطار من الأقصر لأسوان والعكس:

الدرجة الأولى الفاخرة VIP يكون أجور المصريين 115 جنية، أما بالنسبة لأجور السفر للأجانب يكون 25 دولار. الدرجة الثانية الفاخرة VIP الأجور للمصريين 85 جنية، أما أجور الأجانب 20 دولار. الدرجة الأولى المكيفة، يكون أجور المصريين 70 جنيه، أما أجور السفر للأجانب 20 دولار. الدرجة الثانية المكيفة يكون أجور المصريين 55 جنيه، أما أجور السفر للأجانب 15 دولار.

من القاهرة إلى الإسكندرية والعكس :