البابا تواضروس: ثورة 30 يونيو عدلت الموازين وخلقت حياة جديدة للمصريين

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 يناير 2023 10:27 مساءً - قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إنه في عام 2011 حدثت فوضى ومتاعب وصراعات في مصر وعدم استقرار، منوها في الوقت نفسه إلى أن ثورة 30 يونيو عام 2013 عدلت الموازين وخلقت حياة جديدة للمصريين؛ في إشارة إلى دستور جديد وبرلمان جديد ورئيس جديد، وفترة انتقالية التي ترأسها المستشار عدلي منصور وعقب ذلك انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف البابا تواضروس الثاني - في تصريحات لـ القناة "الأولي" المصرية اليوم السبت - أن مصر شهدت أحداثا كبيرة منذ 2011 حتى 2013، واستقرت الأمور عقب ذلك.

ونوه إلى أن البابا شنودة خدم الكنيسة حتى آخر لحظة، حتى تنيح في مارس 2012، مضيفا "أنه تم اختيار رئيس للبلاد في يونيو عام 2012 ، وكان المصريون يعيشون في قلق جراء التغيرات للأسوأ وعدم الاستقرار، مبينا أنه تم اختياره للقداسة خلال شهر نوفمبر في عمق الأحداث الجارية ".