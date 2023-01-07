متحدث الصحة يكشف حقيقة زيادة أعداد إصابات ووفيات كورونا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 يناير 2023 10:27 مساءً - قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة:"الأوميكرون لا يزال المتحور الأساسي من سلسلة متحورات كورونا".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”:"هناك تحورات فرعية من الأوميكرون ظهرت ولكن وما زالت شدة الإصابة لم تتغير ولا تؤدي إلى أعراض شديدة حالة الإصابة بها".

وأكد: أنه لا زيادة في أعداد إصابات كورونا التي تحتاج إلى دخول المستشفيات والأعراض التي تشبه البرد والإنفلونزا.

وأضاف:"المتحور الأكثر انتشارا في مصر هو الأوميكرون، لدينا أقل معدلات إصابة منذ بدء جائحة كورونا، ومعدلات دخول العناية الم ومعدلات الوفيات الأقل علي الإطلاق منذ بدء الجائحة في 2020".

أزمة جديدة تشتعل بين الصين والغرب بسبب فيروس كورونا إثر الإجراءات التي اعتبرتها بكين "تمييزية" ضد مواطنيها في التعامل مع أزمة الفيروس التاجي.

ووسط قلق دولي من تصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين مع تخفيف الإجراءات الصارمة التي فرضتها سابقًا، قررت عدة دول فرض تدابير احترازية على الوافدين من الصين، إدانتها بكين واعتبرتها "غير مقبولة" وتوعدت بـ"إجراءات مضادة".

إنهاء الصين لسياسة صفر كورونا

وبعد 3 سنوات من العزلة، أعلنت الصين في نهاية ديسمبر بشكل مفاجئ إنهاء سياسة "صفر كوفيد" بالبلاد بقرارات تضمنت إلغاء معظم القيود السارية منذ 2020 وبينها انتهاء الحجر الصحي الإجباري عند دخول أراضيها، اعتبارا من 8 يناير مع تقديم اختبار سلبي في غضون 48 ساعة.

وهو ما ردت عليه عدة دول بفرض إجراءات استثنائية ضد الصينيين القادمين إلى بلادهم، شملت الخضوع لاختبار PCR وإمكانية الخضوع لحجر طبي ما أغضب التنين الصيني، حيث هددت بكين بالرد بالمثل.