أفراح واستقبالات عيد الميلاد بإيبارشية سيناء الشمالية

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جدة - نرمين السيد - بدأت صلوات قداس العيد مساء أمس الاثنين وانتهت بعد منتصف الليل، وصلى الأنبا قزمان أسقف سيناء الشمالية القداس بكنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل (مقر المطرانية) وشاركه الآباء الكهنة وخورس الشمامسة وعدد من أفراد الشعب.
بينما قدمت قيادات المحافظة التهنئة بالعيد صباح اليوم بمقر المطرانية، وكان على رأس المهنئين، محمد عبد الفضيل شوشة محافظ سيناء الشمالية، والقيادات التنفيذية والمحلية ونواب البرلمان.
كما قدم التهنئة وفد من وزارة الأوقاف ومشيخة الأزهر، والأستاذ الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة سيناء الشمالية.
شارك فى استقبال المهنئين إلى جانب الأنبا قزمان الآباء كهنة الإيبارشية والأراخنة.
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