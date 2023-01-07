جدة - نرمين السيد - وتمكنت محافظة الجيزة، من خلال حى الهرم وإدارة تموين الهرم، بالمرور على عدد من المخابز بقطاع هضبة الأهرام، من ضبط ومصادرة 36 جوال دقيق بلدى مدعم زنه 50 كجم للجوال الواحد بإجمالى طن و800 كيلوجرام يستخدم فى المخابز السياحية بهضبة الأهرام بالمخالفة. اتخذت الإجراءات القانونية حيال المخالفين وغلق المنشأة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظة الجيزة: ضبط ومصادرة 1.8 طن دقيق بلدى مدعم يستخدم بالمخابز السياحية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.