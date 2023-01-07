محافظ جنوب سيناء يتفقد استعدادات المهرجان المصرى الإماراتى الثانى للهجن

جدة - نرمين السيد - قال محافظ جنوب سيناء، خالد فودة، رياضة الهجن لها أهمية كبرى حيث تشهد تطورا واهتماما كبيرا من القيادة السياسية، ومن ذلك إنشاء مضمار للهجن على أعلى مستوى بالمحافظة لاستضافة كل سباقات الرياضة المحلية والعربية.





جاء ذلك خلال تفقد المحافظ استعدادات إقامة المهرجان المصرى الإماراتى الثانى لرياضة الهجن والتراث، بمضمار الهجن بمنطقة السفارى بشرم الشيخ، يرافقه عدد من القيادات التنفيذية للمحافظة. وقال بيان إعلامى لمحافظة جنوب سيناء، إن المهرجان يقام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتنظمه المحافظة بالتنسيق مع الاتحاد المصرى للهجن بالتعاون بين وزارات الشباب والرياضة، والسياحة، والثقافة، والتضامن الاجتماعى، وبالشراكة مع مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر، والمقرر انطلاقه فى وقت لاحق. وأضاف أنه يجرى الانتهاء من قرية التراث البدوى والمسجد؛ حيث تم الانتهاء من المنصة الرئيسية، ومدرجات المشاهدين، وصالة كبار الزوار، والوحدة البيطرية، والعزب "أماكن إيواء الهجن"، وجار الانتهاء من شبكة الطرق، والمسجد، وقرية التراث البدوى.يتفقد استعدادات المهرجان المصرى الإماراتى الثانى للهجن

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