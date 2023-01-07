وزير الصحة يتفقد مستشفيى المنيرة العام وأحمد ماهر التعليمى ويوجه بتطويرهما

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، مستشفيى المنيرة العام، وأحمد ماهر التعليمى، خلال زيارة ميدانية مفاجئة، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.





وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير بدأ جولته بمستشفى المنيرة العام، حيث تفقد أقسام الطوارئ، العناية، الأطفال، الأشعة، المعامل، كما حرص على تفقد الغرف الداخلية، للوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وأضاف أن الوزير وجه بسرعة إعداد خطة شاملة لرفع كفاءة مستشفى المنيرة العام، مؤكدا أهمية المستشفى الذى يخدم عددا كبيرا من المواطنين، نظرا لموقعه الجغرافى فى منطقة وسط القاهرة، كما وجه الوزير بسرعة تطوير وحدات الأشعة بالمستشفى.

وتابع «عبد الغفار»، أن الوزير تابع جولته بتفقد مستشفى أحمد ماهر التعليمى، حيث اطلع على معدلات تردد المرضى على المستشفى، والخدمات المقدمة لهم، كما تفقد أقسام القسطرة، العناية، العمليات الكبرى، الطوارئ والاستقبال.

ولفت إلى أن الوزير وجه بتجديد أسرة قسم العناية، بمستشفى أحمد ماهر، كما وجه الوزير برفع كفاءة المستشفى، والذى يستقبل ترددات عالية من المواطنين، حيث يقدم المستشفى خدمات طبية بمختلف التخصصات، ويعمل بطاقة أكثر من 500 سرير.

ونوه بأن الوزير حرص على التحدث مع المرضى وذويهم بالمستشفيين، للتأكد من رضائهم عن الخدمات المقدمة لهم، مؤكدا أن زياراته الميدانية تهدف إلى الوقوف على جودة الخدمات، والعمل على تذليل أى تحديات أو عقبات بمنظومة تقديم الخدمات الطبية داخل المستشفيات.

واختتم «عبدالغفار»، أن الوزير اطلع على أعداد القوى البشرية بالمستشفيين، وخطة «نوبتجيات» العمل بمختلف التخصصات، خلال فترة إجازة أعياد الميلاد المجيدة، بما يضمن توافر الخدمات الصحية على مدى الـ 24 ساعة.يتفقد مستشفيى المنيرة العام وأحمد ماهر التعليمى ويوجه بتطويرهما