وكيل صحة سوهاج يهنئ المسيحيين: عيد الميلاد فرصة لإظهار المحبة (صور)

جدة - نرمين السيد - وقدم النجار التهنئة للإخوة المسيحيين بالمحافظة خلال زيارته التى شملت مطرانية الأقباط الأرثوذكسى بميدان الثقافة، وكان فى استقباله الأنبا باخوم مطران الأقباط الأرثوذكس ومطرانية أخميم وساقلتة حيث كان فى استقباله الأنبا بسادة مطران أخميم.

كما زار النجار الدير الأحمر وكان فى استقباله الأنبا أنطونيوس الشنودى رئيس الدير وعدد من الآباء والكهنة بتلك الكنائس.

ومن جانبه، وجه وكيل وزارة الصحة التهنئة للمواطنين الأقباط بمحافظة سوهاج بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدًا على أننا نسيج واحد ونعيش فى حب ومودة ودائمًا معًا.

ونوه أن تلك المناسبات والأعياد هى فرصة للتأكيد على متانة وقوة علاقة المحبة والتسامح التى تجمعنا تحت سماء هذا الوطن.