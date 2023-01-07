فى سادس حوار لـ«حياة كريمة».. تنفيذ 1822 مشروعا ضمن المرحلة الأولى بقنا

جدة - نرمين السيد - عقدت مؤسسة حياة كريمة، سادس جلساتها للحوار المجتمعى بقرية هو، التابعة لمجلس ومدينة نجع حمادى، وذلك بحضور العميد أحمد عصمت، مدير مكتب حياة كريمة بقنا، والدكتورة نجوى الهوارى، والدكتورة سميحة عبد الرحيم، منسقى حياة كريمة فى قنا، وحمدى أبو الفضل، مدير التخطيط بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، وأسماء خلف الله، رئيسة قرية هو، وعدد من قيادات القرية الطبيعية ومسؤولى الجمعيات، ورؤساء القرى، وتجمع عدد كبير من أهالى القرية ومتطوعى المؤسسة بمركز نجع حمادى.





وتضمنت الجلسة، استعراض عام حول المشروعات المخطط تنفيذها بالقرية، والتى ستشمل كل القطاعات المختلفة كقطاع البنية التحتية من صرف صحى ومياه وكهرباء وغاز طبيعى، بجانب مشروعات قطاع الصحة والتعليم والشباب والرياضة والرى والتنمية المحلية، وغيرها من المشروعات التى ستخدم المواطن بشكل مباشر أو غير مباشر والتى تؤكد انحياز الدولة بشكل كامل للفئات المستحقة من أهالينا بقرى الريف المصرى.

وشملت جلسة الحوار، نقاشا مباشرا مع الأهالى تضمن الإجابة عن كل تساؤلاتهم المختلفة حول تلك المشروعات المختلفة التى سيتم تنفيذها، كما رصد أهم الاحتياجات للحالات المستحقة والأسر الأولى بالرعاية، والاستماع لجميع الشكاوى وتسجيلها لإمكانية التوصل لحلول عاجلة بشأنها.

يأتى ذلك بالإضافة إلى الحديث عما تم خلال المرحلة الأولى من المبادرة بواقع 5 مراكز والفعاليات التى أقيمت بالمحافظة، وأن اللقاءات مفتوحة للاستماع للأهالى ومتطلباتهم بمراكز المرحلة الثانية والتأكيد على انحياز الدولة للفئات الأكثر احتياجا والمشروعات التى ستغير القرى فى القطاعات المختلفة.

وكان لمحافظة قنا، نصيبا فى المرحلة الأولى من هذه المبادرة، بعد دخول 5 مراكز هى أبوتشت وفرشوط ودشنا والوقف وقوص، ضمن المرحلة الأولى، وتضم 19 وحدة قروية بإجمالى 88 قرية و769 نجعا وتابعا، ودخول باقى المراكز فى المرحلة الثانية.

وتشهد محافظة قنا، تنفيذ 1822 مشروعا فى جميع القطاعات الخدمية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية، منها 1226 مشروعا، يجرى تنفيذهم من خلال الوزارات والهيئات المعنية، بينما يجرى تنفيذ 596 مشروعا من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وبلغت نسبة تنفيذ المشروعات التى تنفيذها الهيئة الهندسية بلغت 81%، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 249 مشروعا، تم تسليم 130 مشروعا، منها للجهات المستفيدة، تمهيدا لتشغيلها وتقديم الخدمات للمواطنين.