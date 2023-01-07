الكنيسة الأرثوذكسية توضح الحالة الصحية للبابا تواضروس بعد تعرضه لأزمة صحية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 7 يناير 2023 07:28 مساءً - كتبت .. نرمين ميشيل

أجرى قداسة البابا تواضروس الثاني عددًا من الفحوصات الطبية، اليوم، إثر حالة الإجهاد التي عانى منها خلال قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة، مساء أمس.

وأظهرت نتائج الفحوصات وتشخيصات الأطباء المتابعين أن قداسة البابا بصحة جيدة وأن حالة الإرهاق جاءت نتيجة للمجهود الذي بذله قداسته خلال الأيام الماضية، أثناء الاستقبالات المتواصلة للمهنئين والمحبين بمناسبة عيد الميلاد، إلى جانب العمل الرعوي المكثف الذي قام به مؤخرًا.

وقالت في بيانها: "نطمئن الجميع أن قداسة البابا بخير ويستأنف عمله الرعوي بشكل طبيعي خلال أيام بمشيئة الرب".