سفير مصر بكندا يشارك فى قداس عيد الميلاد وينقل تهنئة الرئيس السيسى للجالية 

جدة - نرمين السيد - شارك سفير مصر لدى كندا أحمد حافظ، فى قداس عيد الميلاد المجيد الذى أقامته الكاتدرائية القبطية فى تورونتو والكنيسة القبطية فى مسيساجا وسط جموع من آلاف من أبناء الجالية المصرية فى كندا.





ونقل السفير أحمد حافظ، تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة عيد الميلاد المجيد، التى أعرب فيها عن أصدق التهانى بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، متمنيا دوام النجاح والتوفيق. وكان السفير المصرى حضر الاحتفال فى الكاتدرائية القبطية بتورنتو، مع نيافة الأنبا أرشيليدس، وزعيم حزب المحافظين الكندى المعارض بيير بولييفر، ولفيف من البرلمانيين والمسؤولين الكنديين، بينهم النائب الكندى من أصل مصرى شريف سبعاوى. كما شارك السفير المصرى فى الاحتفالات بكنيسة ميسيساجا مع الأنبا مينا أسقف مسيساجا وغرب كندا، والأب أنجليوس سعد راعى الكنيسة الأرثوذكسية القبطية فى حضور نخبة من المسؤولين منهم وزير النقل الكندى عمر الغبرا، وعمدة ميسيساجا بونى كرومبى، وغيرهما من البرلمانيين والشخصيات الكندية البارزة.

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