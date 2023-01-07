غدًا.. غلق كلى لمنزل كوبرى فيصل فى الجيزة (تفاصيل التحويلات المرورية)

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظة الجيزة تنفيذ أعمال رفع الكمر المعدنى لمشروع محور الفريق كمال عامر أعلى كوبرى الملك فيصل، مما يتطلب وقوف معدة من الحجم الكبير فى بداية المنزل المؤدى إلى شارع السودان لتنفيذ الأعمال.





وأشارت المحافظة فى بيانها، اليوم السبت، إلى أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلى لمنزل كوبرى الملك فيصل المؤدى إلى شارع السودان غد الأحد الموافق بدءًا من الساعة 2 صباحًا وحتى الساعة 5 صباحًا.

وكلف أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس حى جنوب الجيزة بالمتابعة والتنسيق مع مديرية الطرق والشركة المنفذة للانتهاء من الأعمال خلال المدة المحددة.

وأوضحت المحافظة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال أجرت التحويلات المرورية التالية:

حركة سير المركبات القادمة من شارع الملك فيصل وترغب بالصعود أعلى كوبرى الملك فيصل اتجاه شارع السودان تقوم باستكمال السير أعلى كوبرى الملك فيصل اتجاه كوبرى الجيزة المعدنى.

استكمال السير اتجاه منزل كوبرى الجيزة المعدنى المؤدى لشارع الجامعة.

استكمال السير بشارع الجامعة حتى تقاطعه مع شارع ثروت ثم الدخول يسارًا بشارع ثروت وصولًا حتى شارع السودان.

من جانبها، وضعت الإدارة العامة للمرور وبالتنسيق مع الشركة المنفذة وسائل الأمن الصناعى من "الكشافات، الطواحين الضوئية، الحواجز الفسفورية" اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير حركة السيارات.