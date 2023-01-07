خلال يومين.. 104 آلاف زائر للمكتبة العائمة فى بورسعيد

جدة - نرمين السيد - أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن السفينة "لوجوس هوب أكبر مكتبة عائمة شهدت توافد 104 آلاف و68 زائرا خلال اليومين الماضيين، لزيارة المعرض القائم عليها والذى تستمر فعالياته لمدة 19 يوما.





واستقبلت السفينة "لوجوس هوب" خلال اليومين الماضيين، أعدادًا كبيرة من الزائرين المحبين للقراءة والمهتمين بالمعرفة من مختلف الأعمار والفئات، ومن المتوقع أن تزداد الأعداد اليوم لتوافد أعداد كبيرة من الرحلات الخارجية من أنحاء الجمهورية والراغبين فى زيارة المعرض بالسفينة. وفى سياق متصل، أجرى فريق المتطوعين بالسفينة جولات حرة لتفقد المزارات الأثرية والسياحية بالمحافظة ثم العودة إلى الميناء السياحى بعد انتهاء جولتهم السياحية، وأعربوا عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال.

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