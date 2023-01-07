الأوقاف تفتتح 20 مسجدًا الجمعة المقبلة

جدة - نرمين السيد - تفتتح وزارة الأوقاف، الجمعة المقبلة، 20 مسجدًا منها 14 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و6 مساجد صيانة، وذلك فى إطار دور وزارة الأوقاف فى خدمة بيوت الله "عز وجل" مبنى ومعنى.





ويصل إجمالى ما تم افتتاحه اعتبارًا من أول يوليو 2022 وحتى تاريخه 541 مسجدًا، منها 443 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و98 مسجدًا صيانة. وتتوزع افتتاحات مساجد الإحلال والتجديد على مديريات أوقاف: الوادي الجديد، والدقهلية، وبني سويف، والفيوم، والمنيا، والبحيرة، وسوهاج، والغربية، وكفر الشيخ بينما تتوزع افتتاحات مساجد الصيانة على مديريات أوقاف: الوادي الجديد، والسويس، والمنيا، والشرقية.

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