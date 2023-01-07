رفع 338 طن قمامة وأتربة من الشوارع والميادين فى الدقهلية (صور)

جدة - نرمين السيد - وشدد المحافظ فى بيان اليوم على متابعته اليومية المستمرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامه بعد رفعها أولا بأول.

وفى هذا الإطار، أوضح نادر محى الدين رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها أنه قد استمر التنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة وحى غرب المنصورة ورئيس حى شرق المنصورة، لمتابعة تنفيذ وتكثيف ورفع كفاءة النظافة والتجميل والإنارة ورفع كفاءة الحدائق والجزر الوسطى من خلال المرور على جميع قطاعات المنطقة المركزية.





وفى مجال التشجير والتجميل، أشار إلى أنه تم تمهيد الأحواض بدوران توشكى تمهيدا لزراعتها وقص وتهذيب الأشجار بشارع الجيش وزراعة الأحواض أمام كلية التربية الرياضية بشارع جيهان.

وفى نطاق مركز ومدينة المنصورة، قالت رحاب المزين رئيس المركز والمدينة إنه تم متابعة تطوير وتجميل كورنيش طريق المنصورة أجا بطول 500 متر وذلك من خلال جهاز مشروعات الخدمة الوطنية القائم على تنفيذ المشروع.