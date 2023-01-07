الأنبا بشارة يترأس قداس العيد بكاتدرائية أم النعم الإلهية بأبو قرقاص

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بمشاركة القمص يونان استمالك، والأب يوساب أيوب، راعيى الكاتدرائية، حيث رفع صاحب النيافة الذبيحة الإلهية، لأجل راحة نفس مثلث الرحمات، قداسة البابا بندكتوس السادس عشر، البابا الفخرى للكنيسة الكاثوليكية.
وفى كلمة العظة، تحدث راعى الإيبارشية حول سر التجسد، الذى هو سر الحب الإلهى، لأن بالتجسد، تصالح الله مع البشرية.
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