المطران جان مارى يزور أسقفى الخرطوم وأم درمان للأقباط الأرثوذكس

جدة - نرمين السيد - زار المطران جان مارى شامى، رئيس أساقفة طرسوس شرفا، والنائب البطريركى العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، والأسقف المعاون فى بطريركية أنطاكيا، اليوم السبت، الأنبا إيليا، أسقف الخرطوم وجنوب السودان للأقباط الأرثوذكس، والأنبا صربامون، أسقف أم درمان وعطبرة وشمال السودان والنوبة للأقباط الأرثوذكس.





رافق المطران، خلال الزيارة الأب الإكسرخوس جورج بنا، الوكيل البطريركى بالسودان، فتح الله قرنفلى، وكيل كنيسة سيدة البشارة، بالسودان. تأتى الزيارة فى إطار التعارف المتبادل، كما قدم النائب البطريركى العام التهنئة بعيد الميلاد المجيد لصاحبى النيافة.يزور أسقفى الخرطوم و ل

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