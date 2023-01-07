رئيس هيئة قناة السويس يهنئ الإخوة المسيحيين: المصريون نسيج واحد

جدة - نرمين السيد - قدم الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم السبت، التهنئة للإخوة المسيحيين بمناسبة الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد، جاء ذلك خلال لقائه الأنبا سارافيم أسقف الأقباط الأرثوذكس بالإسماعيلية.





وخلال اللقاء، حرص رئيس الهيئة على نقل تحياته وتهنئته إلى قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والإخوة المسيحيين فى ربوع مصرنا الحبيبة، داعيًا المولى عز وجل بأن يديم علينا نعمة السلام والمحبة ويحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء. وأكد رئيس الهيئة على أن المصريين يعيشون كالنسيج الواحد ويقفون صفًا واحدًا خلف قيادتهم السياسية لمواجهة التحديات المختلفة وتحقيق التقدم والرخاء. من جانبه، أعرب الأنبا سارافيم عن تقديره للمشاعر الطيبة والتهنئة الرقيقة، مثمنًا ما لمسه من حرص القيادات الوطنية والمؤسسات على المشاركة فى الاحتفال بعيد الميلاد المجيد بما يدعم روابط المحبة والإخاء ويعزز قيم الوحدة الوطنية.

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