محافظ الدقهلية يستقبل القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 يناير 2023 04:31 مساءً - استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية صباح اليوم السبت القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية بديوان المحافظه

بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد بالكنائس بمدينتى المنصورة وميت غمر.

حيث استقبل " المحافظ " اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية ، والعميد أ.ح ياسر طلحان قائد الفرقة السابعه ممثلا عن قيادة الجيش الثاني الميداني ، والعميد أ.ح أحمد السويدي المستشار العسكري للمحافظة ، والعميد وائل أبوالفتوح مدير مكتب المخابرات الحربية بالدقهلية ، وأعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

وقام " محافظ الدقهلية" ومرافقيه بزيارة عدد من الكنائس لتقديم التهنئة بعيد الميلاد شملت ( مطرانية الأقباط بشارع الثورة والكنيسة الإنجيلية بشارع الصيادين بالسكه الجديدة بمدينة المنصوره ، ومطرانية ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية بمدينة ميت غمر ) وكان في استقبالهم نيافة الأنبا صليب اسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقيه والنائب البابوي لإبراشية المنصورة وتوابعها ، والقمص بيشوي كامل وكيل مطرانية ميت غمر ، والقس فيليب معزوز قسيس الكنيسة الإنجيلية بالمنصورة ، والقمص سيرافيم وديع وكيل مطرانية الأقباط بالمنصورة ، والقمص موسيس والقمص سيداروس سكرتير المطرانية .

وقال " المحافظ " اتقدم بخالص تهانينا القلبية لشركاء الوطن بمناسبة عيدهم المجيد داعين الله عز وجل أن يمن علي مصرنا بالأمن والأمان والاستقرار وأن ويوحد صفوفنا ويحمى وطننا من كل مكروه وسوء، فى ظل القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

وأكد " مختار " علي أن الأديان جميعها رسالتها الأساسية الحب والسلام، مشيراً إلى أن المسلمين والأقباط فى مصر دائما يضربون أروع الأمثلة للمحبة والسلام، وأنهم دائما كيان واحد لا يتجزأ ويعيشون على أرض وتحت سماء واحدة فى ظل وطن واحد، تربطهم أواصر المحبة وعلاقات الإخوة والوطنية منذ فجر التاريخ .

وأشار " المحافظ " الي أن مصر بنسيجها الوطنى القوى قادرة على مواجهة التحديات والصعاب، وستبقى منبعًا للسلام والمحبة والترابط، مؤكدًا على ضرورة توحيد الصف وتضافر كافة الجهود لنكون جميعًا يدًا واحدة من أجل نشر القيم السمحة التى قدمتها مصر وحضارتها العريقة للإنسانية بأسرها على مر العصور، والعمل على دفع عجلة التنمية والتقدم إلى الأمام.

ومن جانبهم أعرب رؤساء الكنائس والمطرانيات عن بالغ شكرهم لجميع المهنئين من قيادات المحافظة، وفى مقدمتهم محافظ الدقهلية، وأكدوا جميعا أن الأعياد مظهر من مظاهر الفرحة والمحبة بين أبناء الوطن الواحد .