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محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروع استثمار زراعي بالخارجة.... ويوجه بإنشاء ملعب رياضي...

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حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 يناير 2023 04:31 مساءً - تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، مشروع استثمار زراعي لزراعة وتثبيت الغرود الرملية على مساحة ٣٠ فدان بالخارجة، يرافقه المهندس مجدي الطماوي سكرتير عام المحافظة المساعد والأستاذ جهاد متولي رئيس المركز وعدد من التنفيذين المعنيين.

حيث أشاد بتنوع ونجاح زراعات المحاصيل المختلفة والتي تشمل العنب والموالح وفسائل النخيل ودوار الشمس والمانجو والكركدية، موجهًا بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم لتدريب طلاب المدرسة الثانوية الزراعية بالمشروع، وتأهيلهم بالخبرة العملية اللازمة.

من ناحية أخرى، كلف المحافظ بالبدء في إنشاء ملعب رياضي بحي ٢٥ يناير؛ وذلك لخدمة أهالي الحي وتوفير مقر حضاري مجهز لممارسة الرياضة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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