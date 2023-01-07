محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروع استثمار زراعي بالخارجة.... ويوجه بإنشاء ملعب رياضي...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 يناير 2023 04:31 مساءً - تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، مشروع استثمار زراعي لزراعة وتثبيت الغرود الرملية على مساحة ٣٠ فدان بالخارجة، يرافقه المهندس مجدي الطماوي سكرتير عام المحافظة المساعد والأستاذ جهاد متولي رئيس المركز وعدد من التنفيذين المعنيين.

حيث أشاد بتنوع ونجاح زراعات المحاصيل المختلفة والتي تشمل العنب والموالح وفسائل النخيل ودوار الشمس والمانجو والكركدية، موجهًا بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم لتدريب طلاب المدرسة الثانوية الزراعية بالمشروع، وتأهيلهم بالخبرة العملية اللازمة.

من ناحية أخرى، كلف المحافظ بالبدء في إنشاء ملعب رياضي بحي ٢٥ يناير؛ وذلك لخدمة أهالي الحي وتوفير مقر حضاري مجهز لممارسة الرياضة.