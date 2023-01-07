قريبا.. إجراء أول عملية زراعة كلى داخل التأمين الصحى الشامل

جدة - نرمين السيد - وأوضح صلاح الدين، فى تصريحات لـ دوت الخليج، أنه سيتم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية، تحت رئاسة الدكتور محمد فوزى السودة، وهيئة التأمين الصحى الشامل، لإجراء عمليات زراعة الكلى لأول مرة داخل المنظومة.
وتابع: "معهد الكلى سيتولى إجراء عمليات زراعة الكلى فى مستشفيات منظومة التأمين الصحى الشامل، بالإضافة إلى تدريب جميع الأطقم الطبية على عمليات الزراعة داخل مستشفيات المنظومة".
وأضاف عميد المعهد القومى للكلى، أنه سيتم إعلان جميع تفاصيل البروتوكول خلال أيام من حيث المستشفى أو المحافظة التى سيتم إجراء العملية بها.
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