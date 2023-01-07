محافظ شمال سيناء والقيادات التنفيذية والدينية يهنئون الأقباط بعيد الميلاد (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 7 يناير 2023 03:34 مساءً - قام الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ،اليوم ، يرافقه اللواء هشام الخولى نائب المحافظ ، اللواء ممدوح أبو زيد مدير أمن شمال سيناء ، رحمى بكير عضو مجلس النواب ، وعدد من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة وممثلى عدد من قيادات المجتمع المدنى بزيارة إلى مطرانية الأخوة المسيحيين فى ضاحية السلام بالعريش لتهنئتهم بعيد الميلاد المجيد حيث كان فى استقبالهم الأنبا قزمان أسقف سيناء الشمالية وعدد من القساوسة ورجال الدين المسيحى .

وأكد المحافظ على تهنئة جميع المصريين بعيد الميلاد، مشيرا الى أن شمال سيناء فى ميلاد جديد وتشهد عهدا جديدا .

ونقل تحيات السيد الرئيس الى جميع أهالى شمال سيناء وخاصة المسيحيين، داعيا جميع المسيحيين الذين غادروا المحافظة الى العودة مرة أخرى الى شمال سيناء التى تشهد عهدا جديدا من الاستقرار والأمن بفضل قواتنا المسلحة والشرطة، وأن الارهاب لن يعود مرة أخرى.

وأشار المحافظ الى الاجتماع الأخير مع السيد الرئيس بحضور قيادات الدولة حيث أصدر عدة قرارات ستعود بالخير على شمال سيناء وستصبح شمال سيناء سلة الغذاء لمصر علاوة على تحقيق المزيد من انجازات التنمية العمرانية والزراعية والصناعية وغيرها.

وأكد المحافظ مجددا على أن الانفراجات الأخيرة بالمحافظة لتيسير حركة المواطنين وازالة الكمائن كانت بقرار جرىء من السيد الرئيس .

ومن جانبه، أكد الأنبا قزمان على سعى السيد الرئيس من أجل التنمية والتعمير، حيث يعلن أمام العالم كله أنه ضد الحروب والصراعات ، والعمل من أجل التنمية ومصلحة المواطنين .

ووجه الشكر والتقدير الى كافة الأجهزة المعاونة للسيد الرئيس ، والى القوات المسلحة والشرطة المصرية وجميع قيادات وأهالى شمال سيناء .

وأشار الشيخ محمد سعد خضير مدير عام منطقة شمال سيناء الأزهرية للعلوم العربية والشرعية الى تهنئة المسيحيين اخوة الوطن بعيد الميلاد المجيد .

وقدم الشيخ محمود مرزوق مدير عام الأوقاف التهنئة الى كل المسيحيين بعيد الميلاد المجيد .