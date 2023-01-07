القوى العاملة تُعلن إفتتاح عربة تدريب متنقلة أرسلتها إلى سانت كاترين لتدريب...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 يناير 2023 03:29 مساءً - أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها اليوم السبت عن إفتتاح عربة التدريب المتنقلة التي أرسلتها الوزارة يوم الخميس الماضي إلى مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء ،وأوضح أشرف علم الدين مدير مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء ،أن "العربة" إستقرت اليوم في حضن الجبل بمدينة سانت كاترين إستعداداً لبدء دورات تدريبية لسيدات المدينة،تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة ..

وكانت قد انطلقت في وقت باكر من صباح يوم الخميس الماضي عربة تدريب متنقلة،من مقر ديوان عام وزارة القوى العاملة بمدينة نصر ،متجهة إلى منطقة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء ،كذراع جديدة من أذرع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"،لتقوم بمهمة تدريب الفتيات البدويات على مهمة المشغولات التراثية،و التطريز اليدوي ،وذلك في إطار مبادرة "مهنتك مستقبلك" التي تنفذها "الوزارة" في عدد من محافظات مصر خاصة القرى الاكثر احتياجا،و الواقعة في نطاق "حياة كريمة"..وبحسب بيان رسمي للوزارة،فالعربة الجديدة تأتي ضمن 11 عربة تدريب متنقلة سوف تطلقها الوزارة خلال الفترة القليلة المقبلة في عدد من المحافظات،لتدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل،وأن هذه العربة التي انطلقت،تأتي أيضا تنفيذا لوعد وزير القوى العاملة حسن شحاتة لبدويات سانت كاترين،اثناء جولاته الميدانية لعدد من مواقع العمل بجنوب سيناء يوم 11 ديسمبر 2022 الماضي ،لتدربب أكثر من 800 سيدة على مهنة التطريز والمهن التراثية التي تتميز بها تلك المنطقة ،وتأهيلهم لسوق العمل ،ومساعدتهم على مشروعات صغيرة.

كما ذكر البيان أن الوزير حسن شحاتة أكد على أن الدولة المصرية تولي اهتماما بالغا بملف التدريب المهني وتأهيل الشباب لسوق العمل سواء بالداخل أو الخارج،فضلا عن إثقالهم بالمهارات والقدرات الفنية التي تساعدهم على توفير فرصة عمل لائقة أو المساهمة في إقامة مشروعات صغيرة توفر لهم حياة كريمة،تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي يوجه باستمرار بذلك ،وايضا بضرورة تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وتوفير حياة كريمة لها ،واشراكها في عملية التنمية..ونوه إلى أن اطلاق هذه العربات المتنقلة يأتي ضمن خطة التدريب المهني للعام المالي الحالي 2022-2023، والتي يتم تنفيذها من خلال عدد 75 مركز تدريب مهنى على مستوى الجمهورية منها 38 مركز ثابت،و 10 وحدات تدريبية ثابتة،وعدد 27 وحدة تدريب متنقلة،لتنفيذ 479 دورة تدريبية على عدد 49 مهنة،تستهدف تدريب 9448 شاب و فتاة..

وكان الوزير حسن شحاتة قد استقبل في مكتبة بديوان عام الوزارة منذ أيام قليلة السيدة سليمة جبلي إحدى المدربات على مهن المشغولات اليدوية بجنوب بجنوب سيناء والتي تفقدت العربات المتنقلة التي يتم تصنيعها بايدي أبناء الوزارة المتخصصين، واختارت تلك العربة،ونقلت تقدير بدويات سيناء لوزير القوى العاملة الذي أوفى بوعده،موضحة على لسانهم، أن تلك العربات المتنقلة ستوفر عليهم مشقة الانتقال للتدريب في المراكز التدريبية الثابتة،فوجه الوزير وقتها بسرعة تجهيز العربة التي اختارتها سلمية جبلي،وذلك بماكينات التطريز،تمهيدا لقيامها بمهمتها الوطنية في خدمة سيدات سيناء ،تنفيذا لتوجيهاته السابقة خلال تفقده الشهر الماضي ،لدورة تدريبية على مشغولات يدوية، والحاسب الألي نظمتها مديرية القوى العاملة بمحافظة جنوب سيناء،بالوحدة المحلية بمنطقة سانت كاترين،بسرعة توفير عربة تدريب متنقلة من العربات التي تستعد الوزارة لاطلاقها،وإرسالها إلى مدينة سانت كاترين لخدمة المرأة البدوية وتدريبها على المشغولات اليدوية التراثية،و لمساعدتها على العمل وخدمة أسرتها واشراكها في عملية التنمية التي يرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي،ووقتها أعلن الوزير أيضا عن استعداده التام،للتنسيق مع محافظة جنوب سيناء بقيادة المحافظ اللواء خالد فودة، لتوفير عربات تدريب متنقلة لتأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل،كما كان قد استمع الوزير شحاتة خلال تلك الجولة الي سيدات سيناء الذين نقلوا شكرهم وتقديرهم إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه المستمر لدور ومكانة للمرأة المصرية ..

شاهد لحظة إنطلاق "العربة" من ديوان عام الوزارة على الرابط التالي :