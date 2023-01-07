رئيس ”الأعلى للأمناء”: تشكيل غرفة عمليات لتلقي شكاوى امتحانات نصف العام الدراسي

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 يناير 2023 03:29 مساءً - أعلن عبد الرؤوف علام رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين عن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة امتحانات نصف العام الدراسى 2022 – 2023 ، لسنوات النقل والشهادة الإعدادية ، لتسهيل أى عقبات تطرأ على سير العملية الامتحانية.

وقال علام - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن غرفة عمليات المجلس، على استعداد لتلقي أى شكاوي للطلاب وأولياء أمورهم طوال فترة الامتحانات عبر تطبيق واتس آب من خلال الأرقام التالية: 01065125739 و01065125916 .

وأوضح أن المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين ، يتعاون مع وزارة التربية والتعليم والمديريات والإدارات التعليمية فى كل المحافظات، لحل الشكاوى الواردة فور تلقيها، حرصا على مصلحة أبنائنا الطلاب.

وطالب "علام" ، أولياء الأمور بعدم الالتفات إلى الشائعات وضرورة التصدى لمروجيها، والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الالتفات للصفحات المجهولة بمواقع التواصل الاجتماعى ، مؤكدا أن جميع أطراف العملية التعليمية يعملون لصالح الطالب ، وضمان حسن سير الامتحانات دون أى معوقات.