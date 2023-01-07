دفعة 2022.. شروط ومواعيد التقدم لوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة

جدة - نرمين السيد - وحددت الأمانة العامة لهيئة قضايا الدولة شروطا فيمن يتقدم للتعيين فى هذه الوظيفة وهى الشروط العامة المنصوص عليها قانونا بالإضافة إلى ما يلى:

1 - ألّا يقل تقديره التراكمى عن جيد.

2 - ألّا يزيد عمره على 30 سنة فى تاريخ نشر هذا الإعلان.

3 - أن يجتاز بنجاح المقابلة الشخصية وكل الاختبارات التى تجرى له فى هذا الشأن.

4 - أن تتوافر فيه الأهلية والصلاحية والكفاءة المطلوبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بهيئة قضايا الدولة.

5 - أن تثبت لياقته الطبية وفقاً للتحاليل والفحوص الطبية من الجهات الطبية المختصة التى تحددها الهيئة.

وأكدت الأمانة العامة لهيئة قضايا الدولة فى بيان صادر لها منذ قليل، أنه يتم سحب ملف التقديم نظير مبلغ 600 جنيه من مقر نادى مستشارى قضايا الدولة الكائن : 8 ش أبو الفدا - الزمالك - القاهرة، خلال الفترة من يوم السبت الموافق 2023/1/21 حتى نهاية يوم الخميس الموافق 2023/2/2، بعد تقديم المستندات التالية:

- صورة بطاقة الرقم القومى مع وجود الأصل للاطلاع عليه.

- صورة ضوئية من شهادة المؤهل (الليسانس).

وقالت إن تسجيل طلبات التعيين من خلال الموقع الإلكترونى من هنا ، خلال الفترة من يوم السبت الموافق 2022/1/28 إلى يوم 2023/2/16.

- يتم تحرير جميع البيانات المطلوبة باستمارة تسجيل البيانات بشكل صحيح وواضح وطباعتها من خلال ذات الموقع بعد استيفاء جميع البيانات وحفظها.

- تقدم الملفات مستوفاة أصول المستندات والأوراق المطلوبة.

- يتم تسليم الملفات بمقر نادى مستشارى قضايا الدولة اعتبارا من يوم السبت 2023/2/18 إلى يوم الخميس الموافق 2023/3/16 طبقا للجدول الذى سيتم نشره على الموقع الرسمى لهيئة قضايا الدولة وعلى المتقدمين متابعة الموقع بصورة مستمرة لمعرفة اليوم المخصص لتسليم ملفات كل جامعة.

- لن يلتفت للطلبات التى تقدم قبل أو بعد الميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوفاة للشروط والمستندات المطلوبة.

- جميع أصول المستندات والوثائق المقدمة بالملف لا يجوز استردادها.