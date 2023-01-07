وزير الصحة يتابع خطة تأمين احتفالات المصريين بأعياد الميلاد (صور)

جدة - نرمين السيد - ترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، غرفة الأزمات والطوارئ المركزية، بديوان عام وزارة الصحة، لمتابعة تطبيق خطة التأمين الطبى لاحتفالات المصريين بأعياد الميلاد المجيدة.





وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى للوزراة، أن الوزير راجع مع ممثلى قطاعات الوزارة، سير العمل بالمحاور المختلفة لخطة التأمين الطبى لاحتفالات أعياد الميلاد المجيدة، والتى تتضمن تقديم الخدمات "العلاجية، الإسعافية، الوقائية"، للوقوف على أى تحديات قد تواجههم، والعمل على حلها فورا.

وقال عبدالغفار، إن الوزير اطمأن على تواجد الفرق الطبية بجميع المستشفيات، لتقديم الخدمة الطبية اللازمة للمترددين من المواطنين، كما اطمأن على توافر مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية، فضلا عن توافر مخزون كاف من مشتقات الدم بجميع بنوك الدم التابعة للوزارة، بإجمالى أرصدة 26 ألف كيس دم من مختلف الفصائل، و166 ألف كيس بلازما .

وأضاف أن الوزير اطلع على بلاغات الإسعاف خلال اليومين الماضيين، مشيرا إلى التعامل مع عدد قليل من الحالات المرضية البسيطة وحوادث الطرق، واطمئن على تلقيهم الخدمة الطبية اللازمة.

ونوه عبدالغفار، إلى أن الوزير راجع تمركزات الإسعاف على الطرق والمحاور الرئيسية وفى الأماكن العامة وبجوار الكنائس ودور العبادة، حيث تشمل الخطة 3621 بالإضافة إلى 12 لانش إسعاف نهرى، مشيرا إلى الربط والتنسيق المستمر بين هيئة الإسعاف المصرية، ومديريات الشؤون الصحية والمستشفيات الجامعية لسرعة الاستجابة وتقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

ولفت إلى أن غرفة الأزمات والطوارئ بالوزارة تعمل على مدار الساعة لمتابعة تأمين احتفالات أعياد الميلاد، وتقديم الدعم الفنى اللازم للمنشآت الطبية.

وأضاف أنه عقب الاجتماع تفقد الوزير الغرفة المركزية للخدمات الوقائية بوزارة الصحة والسكان، حيث تابع العمل بالبرنامج الإلكترونى لترصد الأمراض، حيث تستقبل الغرفة البلاغات بالخدمات الوقائية من الغرف الفرعية بمديريات الشؤون الصحية فى جميع المحافظات، بالإضافة إلى تلقى البلاغات عن حالات الأمراض المعدية الواردة عبر الخط الساخن للوزارة "105".