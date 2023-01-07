إيبارشية بورسعيد تحتفل بعيد الميلاد المجيد

جدة - نرمين السيد - صلى الأنبا تادرس مطران بورسعيد وتوابعها صلوات قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة الشهيد مارجرجس ببورسعيد، شارك فى الصلاة كهنة الكنيسة بجانب عدد من كهنة الايبارشية. وفى السياق ذاته ألقى مطران بورسعيد عظة القداس تمنى خلالها الخير والسلام لوطننا مصر وأن يعم الحب والود قلوب جميع المصريين. حضر صلاة القداس عادل الغضبان محافظ بورسعيد وعدد من القيادات الأمنية والسياسية والدينية بالمحافظة.

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