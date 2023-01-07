راشد يزور مقر مطرانية شمال الجيزة للتهنئة بعيد الميلاد (صور)

جدة - نرمين السيد - زار أحمد راشد محافظ الجيزة، صباح اليوم، مقر مطرانية الأقباط الأرثوذكس بشمال الجيزة وذلك؛ لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وكان فى استقباله الأنبا يوحنا أسقف مطرانية شمال الجيزة.





وأكد محافظ الجيزة على العلاقة التى تربط المصريين، مسلمين وأقباط، والتى تُعد تجسيدًا حقيقيًّا للوحدة والإخاء التى يَشتدُّ بهما الوطن فى مواجهة الصعاب والتحديات فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية داعيًا المولى عز وجل أن تزداد أواصر المحبة والسلام بين أبناء الوطن جميعا كى تظل مصر عامرة بالأمن والأمان والاستقرار. وعبر محافظ الجيزة عن خالص تهنئته للأنباء يوحنا والإخوة الأقباط مقدما أخلص التهانى القلبية، مقرونة بأطيب التمنيات سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة بدوام الصحة والسداد. من جانبه أبدى الأنبا يوحنا أسقف مطرانية شمال الجيزة وتوابعها عن سعادته بزيارة وفد محافظة الجيزة مهنئا الشعب المصرى بكافة طوائفه بعيد الميلاد المجيد، متمنيا أن تعم المحبة والرخاء فى ربوع مصر والعالم.

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