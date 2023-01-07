السبكى: زيادة مستشفيات الرعاية الصحية بالمحافظات السياحية

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، الدكتور نيراج ميشرا، الرئيس التنفيذى لمجموعة ألاميدا للرعاية الصحية، بالمقر الرئيسى للهيئة فى مدينة نصر.





وناقش اللقاء، سبل تبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الطرفين فى مجالات رعاية المرضى والحلول الطبية المتطورة، وكذلك تبادل الخبرات والتعاون فى مجال السياحة العلاجية وتقديم الرعاية الصحية للوافدين إلى مصر بغرض السياحة العلاجية، حيث أشار الدكتور أحمد السبكى إلى امتلاك مصر جميع المقومات والإمكانات التى تضعها فى مصاف الدول الرائدة بمجال السياحة العلاجية.

واستعرض اللقاء، إمكانات مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بمحافظات منظومة التأمين الصحى الشامل، وما تقدمه من خدمات طبية وعلاجية متميزة تضاهى المعايير العالمية، وتجهيزاتها بأحدث التجهيزات الطبية، وتطويرها بالخدمات والأجنحة الفندقية، والتدريب المستمر للأطقم الطبية والتمريضية، وضمها لخبراء واستشاريى الرعاية الصحية، وإنجازاتها فى الحصول على الاعتمادات الدولية؛ وذلك كله بما يُمكِّنها من تطبيق أضخم برامج السياحة العلاجية بمستشفياتها، وخصوصا بالمحافظات السياحية المُطبق بها المنظومة، وعلى رأسها مستشفى شرم الشيخ الدولى بمحافظة جنوب سيناء، ومستشفى الكرنك الدولى بمحافظة الأقصر.

واستعرض اللقاء، نجاحات هيئة الرعاية الصحية فى التأمين الطبى للمؤتمرات والأحداث الدولية، وأهمها التأمين الطبى لمؤتمر المناخ COP27، والذى استضافته مصر بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من "6-18" نوفمبر 2022، وشارك به العديد من رؤساء الدول والشخصيات المهمة بالعالم، علاوة على نجاحاتها فى حصاد العديد من الجوائز والشهادات العربية والدولية، وأبرزها حصول مستشفى شرم الشيخ الدولى على شهادة الاعتراف الدولى من شبكة المستشفيات العالمية الخضراء "GGHH"، وكذلك حصولها على الجائزة الماسية مناصفة مع مستشفى كليفلاند كلينيك أبو ظبى فئة المستشفيات الخضراء، إضافة إلى فوز هيئة الرعاية الصحية بالجائزة الذهبية مناصفة مع دائرة صحة أبو ظبى فى قيادة الاستدامة الصحية على مستوى الوطن العربى، والسعى للحصول على اعتمادات JCI ، TEMOS لتعزيز منافستها مع المراكز الطبية العربية والعالمية.

وأعرب الدكتور أحمد السبكى، عن سعادته باللقاء، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتعزيز تطوير قطاع السياحة العلاجية فى مصر، ووضع أسس التعاون وتبادل الخبرات والمعارف والتجارب الناجحة، والتعاون للتعريف بمناطق السياحة العلاجية التى تؤهلها لتكون من أهم المناطق المتميزة على مستوى العالم فى هذا النوع من السياحة فى ظل ما أتاحته منظومة التأمين الصحى الشامل من توفير وتحسين الخدمات الطبية الجيدة، ووضع خطط واستراتيجيات قابلة للتنفيذ بهدف النهوض بالمنشآت الصحية لجذب أنظار السياح الراغبين للعلاج، مؤكدًا امتلاك مصر والمحافظات السياحية بها المقومات الكافية لتصبح وجهة متميزة للسياحة العلاجية وقدرتها على المنافسة.

وأشار الدكتور أحمد السبكى، إلى امتلاك هيئة الرعاية الصحية كثير من الأدوات التى تضمن تقديم برامج رعاية صحية متقدمة فى مجال السياحة العلاجية، خصوصا لتواجدها ببعض المحافظات السياحية، والتى تم تطويرها مع إطلاق العلامة التجارية "نرعاك فى مصر" التى تضمن العلاج بأحدث نظم الرعاية الصحية عالميًا بمستشفيات الهيئة، ذراع الدولة المصرية فى تقديم خدمات التأمين الصحى الشامل، وفتح الأبواب للمنافسة فى أسواق السياحة العلاجية، بإمكانية علاج عدد كبير من الوافدين الراغبين فى العلاج من دول إفريقيا والمنطقة.

وتابع السبكى: أن الفترة المقبلة ستشهد التطور والتوسع وزيادة أعداد مستشفيات الهيئة بالمحافظات السياحية، مثال مستشفيات "سانت كاترين، طابا، دهب" بجنوب سيناء، لتعزيز قدراتها وتوسيع نطاق تواجدها الجغرافى لتكون أكثر جذبًا للسياحة العلاجية تحت مظلة علامتها التجارية "نرعاك فى مصر"، وكذلك التركيز على تنشيط وتسويق العلامة التجارية بما يحقق زيادة حجم النمو الاقتصادى للهيئة، وزيادة عائدها من الموارد الذاتية لاستمرارية الارتقاء بمستوى الخدمات، وكأداة من أدوات الدولة فى زيادة مواردها من النقد الأجنبى، لافتًا إلى أهمية تشجيع زيادة حجم الاستثمار فى مجال السياحة العلاجية بمصر، وخصوصا أنها غنية بالمقومات التي تؤهلها لتصبح وجهة عالمية فى السياحة العلاجية، كما أن ذلك يعد ضمن أولويات النمو الاقتصادى بها.

وعبَّر السبكى، عن اعتزازه بما حققه قطاع الرعاية الصحية بشقيه العام والخاص، من إنجازات كبيرة أسهمت بتدعيم قدرات مصر سياحيًا، مؤكدًا: إننا لا ندخر جهدًا لتقديم خدمات رعاية صحية مبتكرة وحديثة تتماشى مع المعايير العالمية، وأن الاستراتيجية التى تتبناها الهيئة تهدف بشكل رئيسي إلى زيادة معدلات النمو بما يساهم في تعزيز قدرات الهيئة وتحقيق رؤيتها التى تعمل على أساسها وهى تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية فى مصر وبجودة عالمية، وفى إطار استراتيجية الدولة لتصبح مصر وجهة أساسية للسياحة العلاجية وفقًا لرؤية مصر 2030.

ومن جانبه، أعرب الدكتور نيراج ميشرا، الرئيس التنفيذى لمجموعة ألاميدا، عن سعادته باللقاء، مشيدًا بما أحدثته هيئة الرعاية الصحية من تطور على قطاع الرعاية الصحية فى مصر بمحافظات التأمين الصحى الشامل، وخصوصا بالمحافظات السياحية منها "الأقصر، جنوب سيناء"، مؤكدًا استعداد المجموعة الكامل للتعاون وتعزيز تكامل الأدوار الذى يجعل السياحة العلاجية فى مصر رائدة على مستوى المنطقة فى استقطابها للمرضى بغية العلاج فى الصروح الطبية المتميزة، وبفضل توافر الإمكانات والتجهيزات، وتنوع الخبرات والاختصاصات الطبية، وجودة خدماتها المقدمة وتوافرها بأسعار مناسبة، وتغطيتها لاحتياجات المرضى، وتوافر الأماكن الجاذبة للسياحة المميزة.

وشارك فى اللقاء، من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية الدكتور هانى راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذى للهيئة، والدكتور أحمد حماد، مدير عام المكتب الفنى لرئيس الهيئة، والدكتور عمرو عبدالنبى، مستشار رئيس الهيئة للشراكات وتنمية الأعمال، كما شارك اللقاء الدكتور مازن عطية، المدير الطبى لمستشفى السلام الدولى التابعة لمجموعة ألاميدا للرعاية الصحية.