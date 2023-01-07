خلال ديسمبر 2022 .. منظومة الشكاوى الحكومية تتلقى 115 ألف شكوى وطلب واستغاثة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 7 يناير 2023 12:30 مساءً - تابع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في تلقي ورصد شكاوى المواطنين من مختلف المحافظات والاستجابة لها، وذلك خلال شهر ديسمبر 2022، من خلال تقرير مفصل أعده الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة بهذا الشأن.

وأك رئيس مجلس الوزراء دعم الحكومة المستمر لدور منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، في تلقى وتوجيه الشكاوى لجهات الاختصاص، والرد عليها إلكترونيًا والمساهمة فى حلها، في إطار الحرص على التواصل المستمر مع المواطنين، والعمل على تحقيق أفضل استجابات ممكنة لشكاواهم، بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية الأخرى، في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية، وبما يؤكد حرص الحكومة على توطيد جسور الثقة مع المواطنين، ومتابعة آليات حل المشكلات الخاصة بهم.

وأكد الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة، حرص الحكومة على توفير قنوات تواصل عصرية تتناسب ومختلف شرائح المجتمع المصري، لتلقي ورصد شكاوى المواطنين والتعامل معها، من خلال دعم رئيس مجلس الوزراء، الدائم للمنظومة، عبر توجيه القيادات بجميع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية بفحص ودراسة تلك الشكاوى، وتقديم أفضل استجابات ممكنة لأصحابها.

وفي هذا الإطار، أشار الدكتور طارق الرفاعي إلى تلقي ورصد المنظومة 115 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر ديسمبر 2022، موضحًا أنه تم الانتهاء من مراجعتها وفحصها، وتوجيه ما يقرب من 91 ألف شكوى لجهات الاختصاص، وحفظ 20 ألف شكوى، وفقًا لضوابط الفحص والمراجعة للشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، وجار استكمال مراجعة واستيفاء بيانات 4 آلاف شكوى وطلب؛ تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

كما أشار إلى أنه عقب مراجعة مضمون الشكاوى واستيفاء متطلبات فحصها، تم توجيه الشكاوى لجهات الاختصاص المختلفة، حيث اختصت الوزارات بنسبة 67% من إجمالى الشكاوى الموجهة للجهات خلال الشهر، وتلقت وتعاملت 9 وزارات هي: التموين والتجارة الداخلية، التضامن الاجتماعي، الصحة والسكان، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الداخلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، مع حوالى 89% من إجمالى الشكاوى الموجهة للوزارات خلال الشهر.

وفيما يتعلق بالاستجابة، فأوضح "الرفاعي" أن هناك وزارات حققت نسب إنجاز مميزة خلال الشهر، هي: الكهرباء والطاقة المتجددة، التموين والتجارة الداخلية، الصحة والسكان، الأوقاف، قطاع الأعمال العام، الخارجية، السياحة والأثار، التربية والتعليم والتعليم الفني، البترول والثروة المعدنية، النقل، الزراعة واستصلاح الأراضى، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الشباب والرياضة، التضامن الاجتماعى، والتعليم العالي والبحث العلمى.

بينما اختصت المحافظات بنسبة 22% من إجمالى الشكاوى الموجهة للجهات خلال الشهر، حيث تلقت وتعاملت 9 محافظات هي: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، القليوبية، البحيرة، والغربية، مع نسبة 76% من إجمالى الشكاوى الموجهة للمحافظات، وقد حققت محافظات: أسوان، الإسماعيلية، بورسعيد، المنيا، السويس، كفر الشيخ، سوهاج، المنوفية، البحيرة، الأقصر، قنا، بنى سويف، أسيوط، القليوبية، الشرقية، القاهرة، الإسكندرية، الدقهلية، والجيزة، نسب إنجاز متميزة خلال الشهر.

واختصت باقى الهيئات والجامعات المرتبطة إلكترونيًا بالمنظومة، بنسبة 11% من إجمالي تلك الشكاوى، وحققت كل من؛ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، مشيخة الأزهر الشريف، الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، جهاز حماية المستهلك، والهيئة القومية لسلامة الغذاء؛ نسب إنجاز مميزة لحسم الشكاوى وإزالة أسبابها.

كما قام البنك المركزي بالتعامل مع شكاوى وطلبات المواطنين الخاصة بالقطاع المصرفي والمعاملات المالية مع البنوك، والموجهة إلى القطاع خلال الشهر، وبدراستها وفحصها ومعالجتها لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً لطبيعة هذه الشكاوى.

كما حققت جامعات: طنطا، المنصورة، جنوب الوادي، المنوفية، القاهرة، الزقازيق، كفر الشيخ، بنها، الإسكندرية، عين شمس، حلوان، بورسعيد، وأسيوط، معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها.

وفيما يخص أبرز القطاعات التي ورد حولها شكاوى واستغاثات من المواطنين، أوضح مدير المنظومة أنها تركزت بشكل أكبر في الخدمات والسلع التموينية والغذائية، والحماية والدعم والتأمين الاجتماعي، والخدمات الصحية، وخدمات الأمن، والخدمات القضائية المعاونة، والشكاوى والإستغاثات التي تطلبت تدخلاً ومعالجات سريعة، وخدمات الإسكان والمرافق، وخدمات الكهرباء، والشكاوى التي تختص بقطاع التعليم والبحث العلمي، وشكاوى العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والاتصالات والبريد، والموارد المائية، و البيئة وتراكمات القمامة والمخلفات.

وحول الشكاوى الواردة للمنظومة بشأن الخدمات والسلع التموينية، فأشار "الرفاعي" لتلقي وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال شهر ديسمبر 11701 شكوى وطلب وبلاغ؛ حيث تم الانتهاء من فحص ودراسة وحسم 10622 شكوى وطلبا بنسبة إنجاز تعدت 91% من إجمالي تلك الشكاوى والطلبات.

وفي الإطار نفسه، قامت الوزارة بالتعامل مع (2735) شكوى وطلبا بشأن الدعم الاستثنائى على بطاقات التموين للأسر الأكثر احتياجًا، حيث أوضحت الوزارة أنها أحالت بيانات كافة مقدمى الشكاوى والطلبات إلى الجهات المعنية للتأكد من مدى استحقاق كل حالة على حدة، واتخاذ ما يلزم بشأنها، فيما قامت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بتلقى والتعامل مع (112) شكوى وبلاغا خلال الشهر من بعض المواطنين بشأن قيام بعض التجار ببيع منتجات منتهية الصلاحية أو ادعاء بيع سلع فاسدة أدت إلى تسمم بعض المواطنين، أو ادعاء وجود مصانع لإنتاج بعض المواد الغذائية لا تتبع الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء، حيث قامت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بتشكيل لجان للمعاينة والفحص فور ورود الشكاوى والبلاغات، وحسم ما يزيد عن (107) شكاوى وبلاغات بنسبة 96% من تلك الشكاوى والبلاغات.

أما فيما يتعلق بمجال الحماية والدعم والتأمين الاجتماعي، فأشار مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة إلى انتهاء وزارة التضامن الاجتماعي خلال شهر ديسمبر الماضي من بحث ودراسة 10235 شكوى وطلبًا واستغاثة، حيث جاء في مقدمة الاستجابات على شكاوي المواطنين إصدار وإعادة تفعيل عدد 9263 كارت "تكافل وكرامة" للأسر المستحقة، في اطار التوسع في زيادة الشرائح المستفيدة من شبكات الحماية الإجتماعية التي تستهدفها الدولة.

وفي سياق متصل وفي ضوء اهتمام الدولة بشأن تقديم كافة سبل الدعم للمواطنين من ذوي الهمم، فقد تم إنهاء إجراءات إصدار 216 بطاقة خدمات متكاملة لمن تقدم منهم بشكاوي وإستغاثات خلال الشهر ذاته، علما بأنه قد تمت الاستجابة لمطلبهم بشأن طباعة البطاقات وتوصيلها لمحل إقامتهم من خلال الهيئة القومية للبريد وشركات الشحن.

فى حين كثفت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء جهودها بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى بشأن الاهتمام وتقديم الدعم اللازم للأشخاص بلا مأوى لحمايتهم من التشرد ومخاطر الشارع وتقديم أفضل سبل الرعاية والحماية الاجتماعية لهم.

كما انتهت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خلال الشهر من بحث ودراسة 2579 شكوى وطلبًا واستغاثة تتعلق بإجراءات صرف المستحقات التأمينية.

وفيما يخص شكاوى الخدمات الصحية، فقد حرصت المنظومة على استمرار التنسيق مع أجهزة وهيئات وزارتي الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات المصرية؛ حيث تلقت ورصدت المنظومة 7758 شكوى وطلبا واستغاثة فى مجال الصحة خلال الشهر، تم دراستها وتوجيهها للجهات المعنية، حيث نالت تلك الشكاوى والاستغاثات استجابات سريعة من القيادات المعنية بالوزارتين.

كما حققت المستشفيات الجامعية استجابات مميزة في التعامل مع الحالات التي تلقتها، وكذا تعاملت المنظومة مع 1797 شكوى وطلبا والتماسا تختص بالقومسيون الطبي والعلاج على نفقة الدولة، بالإضافة إلى 91 طلبا لإنشاء أو إحلال أو تجديد أو تشغيل الوحدات الصحية ببعض المحافظات، كما تضمنت 3007 شكاوى من بعض المواطنين بالخدمات الطبية والصحية المقدمة فى بعض الوحدات الصحية، بالإضافة إلى (332) طلبا وشكوى من نقص بعض الأدوية بالأسواق، أو ارتفاع أسعار البعض الآخر.

وحول شكاوى وطلبات تتعلق بالخدمات الأمنية، فأشار الدكتور طارق الرفاعي إلى أن وزارة الداخلية استقبلت 6844 شكوى وطلبا والتماسا خلال الشهر تتعلق بمختلف هذه الخدمات، حيث استجابت القطاعات المختلفة بالوزارة للشكاوى وتم فحصها والتعامل معها على الفور.

وفيما يخص الخدمات القضائية المعاونة، تلقت الوزارة من خلال المنظومة 263 شكوى خلال شهر ديسمبر، تم دراستها والتعامل معها من خلال إدارة التحليل والتقييم والمتابعة بالإدارة العامة لشئون مكافحة الفساد والشكاوى بالوزارة.

وحول الشكاوى والاستغاثات التي تطلبت تدخلاً ومعالجات سريعة، فأوضح الدكتور طارق الرفاعي أنه تم تسجيل 3733 شكوى واستغاثة متنوعة، حيث تم توجيهها فور تلقيها لفرق التعامل السريع والطوارئ بالوزارات وعلى رأسها وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، وأجهزة المحافظات والجهات المعنية والتي سجلت استجابات سريعة لإزالة أسباب أغلب تلك الشكاوى، كما تم توثيق الإجراءات المنفذة أثناء قيام فرق العمل المختصة بإزالة أسباب الشكاوى.

وحول شكاوى وطلبات قطاع الإسكان والمرافق، فقد تعاملت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمحافظات المعنية مع 16453 شكوى وطلبا، كان من بينها 11831 شكوى وطلبا واستغاثة مرتبطة بقطاع الإسكان، وعدد 4622 شكوى واستغاثة مرتبطة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي؛ حيث قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات المختصة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بفحص ودراسة الشكاوى المرتبطة بهذه القطاعات والتعامل معها وتوفير أفضل استجابات بشأنها، طبقًا لطبيعة كل منها.

واستمرارا لجهود التعامل مع شكاوى وطلبات خدمات الكهرباء، فقد تلقت وتعاملت المنظومة خلال شهر ديسمبر مع 3262 شكوى وطلبا وبلاغا، بشأن شكاوى مهام وخدمات الكهرباء، تم توجيهها لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركات التابعة لها، والمحافظات المعنية لفحصها ودراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وقد تم حسم 2336 شكوى بنسبة إنجاز 96%.

أما بخصوص قضايا التعليم والبحث العلمي، فقد تلقت المنظومة خلال الشهر نفسه 3738 شكوى وطلبا بقطاع التعليم والبحث العلمي، حيث قامت وزارتا التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، في المحافظات المختلفة بالتعامل مع الشكاوى والطلبات الواردة في ذلك القطاع، وقد قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بحسم (1505) شكاوى وطلبات، بنسبة انجاز 73%.

وفي سياق متصل، قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بفحص ومعالجة الشكاوى والطلبات الخاصة بالتعليم قبل الجامعي بأنسب الطرق الممكنة، كما قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات المرتبطة على المنظومة، بالتعامل مع الشكاوى والطلبات الخاصة بالتعليم الجامعي والبت فيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للضوابط القانونية ووفقا لظروف كل حالة.

أما ما يخص شكاوى العاملين بالجهاز الإداري للدولة، فقد تلقت المنظومة خلال الشهر 6018 شكوى وطلبا بشأن الأوضاع الوظيفية لبعض العاملين، وتم توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والوزارات، والمحافظات، والجهات المعنية لسرعة فحصها واتخاذ ما يلزم بشأنها، وتوفير أفضل استجابات لتلك الشكاوى والطلبات.

كما حرصت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التنسيق مع المنظومة لسرعة حسم الشكاوى التى تدخل فى نطاق اختصاص الوزارة، بعد تلقيها 3604 شكاوى وطلبات خلال الشهر، حيث قامت الوزارة بدراستها وفحصها لتحقيق أفضل استجابات ممكنة طبقاً لطبيعة كل منها.

وانتهت وزارة الموارد المائية والري من بحث ودراسة 782 شكوى وطلبًا واستغاثة خلال الشهر تتعلق ببعض المجاري المائية الرئيسية والتضرر من سوء تطهير أو تهالك أو طلب إحلال وتجديد بعض شبكات الصرف الزراعي، كما تمكنت أجهزة الوزارة بالمحافظات من التصدي للتعدي على المجارى المائية بصور مختلفة وفق ما ورد من شكاوى بهذا الشأن؛ حيث تم التنسيق مع الاجهزة الأمنية بشأن إزالة تلك التعديات فى حال عدم رد الشيء لأصله بمعرفة هؤلاء المخالفين.

وفيما يخص قضايا البيئة وشكاوى تراكمات القمامة والمخلفات، فقد أشار الدكتور طارق الرفاعي إلى تلقي ورصد 17.6 ألف رسالة وصورة تم ترجمتها إلى 1956 شكوى وبلاغا خلال الشهر، وقد تم توجيه تلك الشكاوى والبلاغات لأجهزة الوزارات والمحافظات المعنية، للدراسة والفحص واتخاذ اللازم.

كما تلقت المنظومة 224 شكوى وبلاغا من مواطنين متضررين من انتشار التلوث السمعى والضوضاء ببعض المناطق، أو الإزعاج من الجيران أو الورش والباعة الجائلين فى بعض المناطق السكنية.

واتصالًا، قامت الوزارات والمحافظات بالاستجابة لأكثر من 82% من الشكاوى الموجهة لها خلال الشهر، وجار الانتهاء واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع باقى الشكاوى.