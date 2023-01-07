التعليم العالي: حصاد أداء مستشفيات جامعة أسيوط خلال عام 2022

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 يناير 2023 12:29 مساءً - وزير التعليم العالي: المستشفيات الجامعية تعُد إحدى الركائز الأساسية لتقديم الخدمات الصحية المُتميزة للمواطنين

- مستشفيات جامعة أسيوط استقبلت 304 ألف مواطن بالعيادات الخارجية

- زيادة الطاقة الاستيعابية لمستشفيات الجامعة لتبلغ 3133 سريرًا

- مستشفى جراحة المسالك البولية والكلى أول مستشفى في الصعيد يُجري عمليات زراعة الكلى

- تجهيز المستشفيات الجامعية بغرف عمليات مُجهزة ووحدات متخصصة مُزودة بأحدث الأجهزة والتقنيات

في إطار متابعة د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي لأداء المستشفيات الجامعية، صرح الوزير بأن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الخدمات الطبية والصحية بالمستشفيات الجامعية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتقديم الخدمات الصحية المتميزة للمواطنين، مشيرًا إلى أن عدد المستشفيات الجامعية بلغ عام 2014 نحو 88 مستشفى، بينما وصل إلى 120 مستشفى عام 2022، لافتًا إلى أن هذه المستشفيات تحظى بثقة المواطنين نظرًا لما تقدمه من خدمات صحية متميزة.

ومن جانبها، أوضحت د. مها غانم أن مستشفيات جامعة أسيوط خلال هذا العام استقبلت 304642 مترددًا على العيادات الخارجية، وسجلت 74707 حالة دخول بمختلف الأقسام والوحدات خلال الفترة من 1 يوليو 2021 حتى 30 يونيه 2022.

واستقبلت المستشفى الرئيسى الجامعي 111844 مترددًا على العيادات الخارجية، وتم تسجيل 25772 حالة دخول بالأقسام الداخلية بواقع 1238 سريرًا، واستقبلت مستشفى صحة المرأة الجامعي 18360 مترددًا على العيادات الخارجية، و1191 حالة بوحدة الاستقبال، وسُجلت 14588 حالة دخول بالأقسام الداخلية والوحدات.

وتقدم مستشفى الأطفال الجامعي العديد من الخدمات الطبية من خلال الوحدات المُتخصصة في شتى فروع طب الأطفال وجراحاته، حيث استقبلت المستشفى لهذا العام 60373 مترددًا على العيادات الخارجية، و11234 حالة دخول بمختلف الوحدات والأقسام، و21771 حالة بوحدة الاستقبال.

ونوّه التقرير إلى جهود مستشفى الراجحي الجامعي للكبد لهذا العام، وتم استقبال 27365 مترددًا على العيادات الخارجية، و5694 حالة دخول بالوحدات والأقسام بالمستشفى.

وأعلنت مستشفى القلب الجامعي تسجيل 35480 مترددًا على العيادات الخارجية، واستقبال 10384 حالة دخول بالأقسام الداخلية، و9581 حالة دخول بوحدة الاستقبال.

واستقبلت مستشفى جراحة المسالك البولية والكلى، عدد 16475 مترددًا على العيادات الخارجية، وعدد 4029 حالة بوحدة الأقسام الداخلية، وعدد 1398 حالة بوحدة الاستقبال.

وقدمت مستشفى الأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب خدماتها الطبية لعدد 16170 مترددًا على العيادات الخارجية، وسجل 2191 حالة دخول بالوحدات المختلفة.

وواصلت مستشفى أم القصور الجامعى تقديم خدماتها لأهل منفلوط والقرى والمراكز المجاورة بها في مختلف التخصصات الطبية، حيث سجلت 3210 مترددًا على العيادات الخارجية، و3890 حالة بوحدة الاستقبال.

وتميزت مستشفى أسيوط الجديدة الجامعي بتقديم خدماتها الطبية المتنوعة لعدد 15364 مترددًا على العيادات الخارجية، واستقبلت 815 حالة دخول بالوحدات المختلفة بالمستشفى، و10616 حالة بوحدة الاستقبال.

جدير بالذكر، أن مستشفيات جامعة أسيوط تأسست عام 1987، وتعد من أكبر المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية، وتساهم فى توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لقطاع كبير من المرضى فى محافظات الصعيد، وتصل الطاقة الاستيعابية لمستشفيات الجامعة إلى إجمالي 3133 سريرًا، وغرف عمليات مجهزة على أعلى مستوى، وتمتلك الوحدات المتخصصة بالمستشفيات أحدث الأجهزة والتقنيات، بواقع 1238 سريرًا في المستشفى الرئيسي الجامعي،

بالإضافة إلى عدد 15 سريرًا عناية مركزة، و16 غرفة عمليات، و331 سريرًا بمستشفى صحة المرأة، وعدد 36 سريرًا عناية مركزة، و7 غرف عمليات، و497 سريرًا بمستشفى الأطفال الجامعي، وتضم مستشفى الراجحي للكبد والتى تعُد أكبر مستشفى بالصعيد متخصص فى أمراض الكبد 5 غرف عمليات، و184 سريرًا من بينهم أسرة عنايات، وتمتلك مستشفى القلب 28 سريرًا رعاية مركزة، و9 غرف عمليات، و262 سريرًا، وينفرد مستشفى جراحة المسالك البولية والكلى بكونه أول مستشفى في الصعيد يجرى عمليات زراعة الكلى، ويقدم أحدث الخدمات الطبية والعلاجية لمرضى الكلى وتمتلك 7 غرف عمليات، و114 سريرًا، وتضم مستشفى الأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب 40 سرير عناية، و354 سريرًا، وتضم مستشفى أم القصور الجامعي 6 أسرة بالعناية المركزة، و4 غرف عمليات، و 82 سريرًا، وتضم مستشفى أسيوط الجامعي 6 أسرة بالعناية المركزة، و2 غرفة عمليات، و71 سريرًا بالمستشفى.