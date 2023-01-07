جدة - نرمين السيد - تابع المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، الأعمال الجارية بمشروع طريق بلبيس/ العاشر من رمضان بطول 22 كيلو مترا، موضحاً أنه يجرى حالياً استكمال طبقة (أسفلت) بالطريق، وكذا أعمال تركيبات النيوجيرسى، وأعمال تركيب أعمدة الإنارة، مشيرا إلى أن تقدم نسبة الإنجاز للأعمال بالمشروع، الذى تبلغ تكلفته 148 مليون جنيه.





وأكد عمران أنه تم التنبيه على ممثلى الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء فى التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة طبقا للجدول الزمنى المتفق عليه. وتفقد المهندس أحمد عمران، الأعمال الجارية بموقع مشروع تنفيذ 52 عمارة "إسكان اجتماعى" ضمن المرحلة الرابعة بالمبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" شرق حى الأندلس بمساحة 75 مترا مربعا للوحدة نموذج 2 غرفة وصالة كاملة المرافق من "مياه – صرف – كهرباء – طرق - غاز طبيعى"، استمراراً لتكثيف الجهود المبذولة والمتابعة الميدانية اليومية والمستمرة للمشروعات بالمدينة. كما تفقد رئيس جهاز العاشر من رمضان أعمال استكمال عمارات "سكن كل المصريين" بالحى الـ12، مشدداً على الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء فى التوقيتات المحددة وطبقاً للجدول الزمنى المتفق عليها بالجودة المطلوبة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس «العاشر من رمضان» يتفقد سير العمل بطريق بلبيس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.