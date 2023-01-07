الحكومة تنفى إصدار قرارا بحذف أجزاء من المناهج فى امتحانات الفصل الأول

جدة - نرمين السيد - نفى مجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن إصدار قرار بحذف أجزاء من المناهج فى امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل خلال العام الحالى 2022/2023.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لحذف أى أجزاء من المناهج فى امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل خلال العام الحالى 2022/2023، وأنه لم يتم إصدار أى قرارات بهذا الشأن.

وشددت على أن امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بكافة المراحل التعليمية (الابتدائية والإعدادية والثانوية) ستتضمن منهج الفصل الدراسى الأول كاملاً، دون حذف أى جزء منها، موضحةً أن كافة الأسئلة ستكون من داخل المناهج المقررة، على أن يتم بناء الأسئلة وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية وتخاطب جميع المستويات الطلابية، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وفى سياق متصل، تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85%، وسيتم تحميل أسئلة الاختبارات على منصة الامتحانات بنفس ترتيب المواد طبقاً لجدول الامتحان المعد من المديرية، علماً بأنه قد تم بدء تحميل الامتحانات على المنصة منذ بداية يناير الجارى، مع الحفاظ على سريتها.