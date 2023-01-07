سحب وأمطار.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة

جدة - نرمين السيد - كما توقعت الهيئة، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، هدوء فى سرعة الرياح على جميع المناطق، مع أجواء لطيفة خلال ساعات النهار وباردة فى الليل. وتزداد فرص سقوط الأمطار على جميع المناطق الشمالية من الغد.

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