«الصحة» تعلن خطة التأمين الطبى لاحتفالات عيد الميلاد

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن خطتها للتأمين الطبى خلال احتفالات أعياد الميلاد المجيد، فى إطار حرص الهيئة على توفير كل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، خلال فترة الاحتفالات واستقبال العام الجديد.





وأوضحت الهيئة، فى بيان لها، تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والتخصصية التابعة لها وكذلك وحدات ومراكز طب الأسرة، بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية).

وأشار بيان الهيئة إلى انعقاد لجنة الأزمات والطوارئ، بالمقر الرئيسى للهيئة بالقاهرة، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، على مدار الساعة، وتضم كل الإدارات المعنية، مع التأكيد على المتابعة اللحظية مع اللجان الفرعية بمقرات أفرع الهيئة بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، للتنسيق مع كل الجهات ذات الصلة للتعامل فور حدوث أى أزمة.

وتابع بيان الهيئة، تم تقليص الإجازات وتنظيم جداول الأطباء والتمريض بكل الأقسام، وخصوصا أقسام الاستقبال والطوارئ، مع تشكيل فرق للانتشار السريع، وزيادة أعداد النوبتجيات، وتوفير كل الأدوية والمستلزمات الطبية والمحاليل وأكياس الدم لجميع الفصائل ومشتقاته، لمواجهة أى حالات طوارئ.

فيما تم متابعة توافر نسب إشغال الأسرة بالمستشفيات سواء بأقسام الداخلى أو الرعايات المركزة، وكذلك نسب إشغال أجهزة التنفس الصناعى، استعدادًا لأى إخطارات بالطوارئ، كما تم التأكد من توافر جميع الطعوم والأمصال والتأكد من مصادر الطاقة والمياه والكهرباء والوقود والغازات الطبية اللازمة للتشغيل، بما يضمن كفاءة تشغيل كل الأجهزة الطبية وغير الطبية بالمنشآت.

ولفتت الهيئة إلى التنسيق الكامل والمستمر مع غرفة عمليات وزارة الصحة والسكان وهيئة الإسعاف المصرية على مدار الساعة، مؤكدة على إدارة كل عمليات الإبلاغ ورعاية الطوارئ المتكامل باستخدام نظام تكامل الدوائر الصحية المعزز بالشبكة الوطنية للسلامة العامة، من خلال استخدام نظام النداء الآلى من خلال الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، والتى تضمن الربط اللحظى بين هيئة الرعاية الصحية وهيئة الإسعاف المصرية بما يضمن وصول المصابين إلى أقرب المستشفيات وفى أقل زمن ممكن مع متابعة كل الوظائف الحيوية للمصابين من داخل عربات الإسعاف وفقاً للمعدلات العالمية.

فيما أكدت الهيئة فى خطتها للتأمين الطبى، على استمرار صرف الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة من منتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل، بكل وحدات ومراكز طب الأسرة التابعة للهيئة بالمحافظات الثلاث، واستمرار وحدات الغسيل الكلوى بالمستشفيات فى تقديم خدماتها الطبية واستقبال المرضى، خلال فترة الاحتفالات.

ونوه بيان الهيئة، إلى تشكيل فرق للانتشار السريع والمرور على المنشآت، لافتة إلى تكثيف المرور على كل منشآت هيئة الرعاية الصحية، لمتابعة الانضباط فى العمل سواء لجداول النوبتجيات من الفرق الطبية والعاملين أو الالتزام بقوائم العمليات، وذلك على مدار الساعة وطوال فترة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.