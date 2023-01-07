محافظ البحر الأحمر فى ذكرى ميلاد المسيح: المصريون نبتوا فى أرض واحدة

جدة - نرمين السيد - وجه عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، التهنئة للأخوة المسيحيين، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، حيث توجه المحافظ إلى كاتدرائية الأنبا شنودة والكنيسة الانجيلية بمدينة الغردقة يرافقه محمد البندارى السكرتير العام و تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ وقيادات الأزهر والأوقاف و ممثلى الأحزاب و عدد كبير من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.





جاء ذلك فى بيان اليوم لمحافظة البحرالأحمر، حيث أعرب المحافظ خلال كلمته عن خالص التهانى وأطيب الأمنيات إلى أقباط مصر عامة وأقباط البحر الأحمر بصفة خاصة، متمنيا لهم كل الخير واليمن والبركات.

وأضاف أن ذكرى ميلاد السيد المسيح عليه السلام تؤكد قيم المحبة والرحمة والتسامح التى يتعين أن تسود العالم، وأوضح أن التمسك بتلك القيم والعمل بها من خلال التعاون البناء والعمل الجاد يأتى بلا شك بكل الخير على الإنسانية ويزيد من تقدمها ويعزز الجهود الرامية إلى جعل مصر أكثر سلاما و أمنا واستقرارا. وأكد محافظ البحر الأحمر، أن المصريين نبتوا فى أرض واحدة ووقفوا متوحدين يدا واحدة مسلمين ومسيحيين أمام كل الغزاة وستظل مصر نسيجا واحدا باتحاد كافة طوائف الشعب، ومن خلال هذه الروح والمحبة المستمرة بين أبناء هذه الشعب ستظل مصر فى المقدمة دائما.

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